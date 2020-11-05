早报：4G套餐仅能营业厅办 技嘉RTX 3060 Ti曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

英伟达将在12 月 2 日推出新款 GeForce RTX 3060 Ti，技嘉首批推出新品。



技嘉 RTX 3060 Ti 显卡曝光





据报道，技嘉将推 RTX 3060 Ti Eagle OC 显卡，外观已经曝光。从图中可以看到，技嘉的 RTX 3060 Ti 采用了较短的 PCB，双风扇散热，单 8pin 供电，预计将在 200W 之内。目前爆料消息显示 RTX 3060 Ti 配备了 4864 个 CUDA 核心，拥有 152 个张量核心和 38 个 RT 核心，配备 8GB 的 GDDR6 显存。

受各种因素影响，今日开盘美股集体走高。



美股集体高开 拼多多涨超 10%





今日美股集体高开，道指涨 0.76%，标普 500 指数涨 1.52%，纳指涨 2.57%。中概股电商有所上涨，最高时阿里涨超 2%；拼多多一度涨超 10%，股价再破 100 美元，拼多多10 月初以来已累涨逾 37%；而京东涨超 5%，股价创历史新高，报 87.6 美元。

目前，已经有用户发现，自己的5G套餐想再改回4G无法办理，现三大运营商作出回应。



三大运营商回应 5G 套餐无法改 4G ：要去营业厅办理





近期中国电信北京发布关于停售“星卡系列套餐、大王卡套餐及部分互联网卡套餐”的公告，随后用户发现，各大移动运营商App的4G套餐办理入口消失，5G套餐成为首推。用户想要改回4G套餐只能去营业厅办理。

禁售电子烟再发禁令。

两部门发文：禁止电商平台销售电子烟





国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》指出，自《通告》印发之日起，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

11.11网易严选精品提供1年价保。

网易严选宣布退出11.11大战





网易严选今天微博宣布，退出今年的11.11大战。网易严选不做复杂优惠玩法，但会有全年最大力度补贴。没有养猫盖楼、组队PK、手势地图，但双 11 当天准备的商品是全年抄底价，一些商品还能价保 1 整年。

中兴发布新款手机6.52 英寸 LCD 屏，售价1499元。

中兴 Blade 20 5G 正式发布





近日中兴通讯推出了 Blade 20 5G，这款手机在设计方面与中兴 Blade A7s 2020 4G 非常相似，Blade 20 5G 看起来像是 A7s 的 5G 版本。Blade 20 5G 配备一块 6.52 英寸的 IPS LCD 水滴屏，720 x 1600 像素的 HD + 分辨率。



好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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