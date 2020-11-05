网易严选退出双十一大战 网友：明知是炒作也支持

2020年的双十一来的特别早，各大电商平台都已经进入酣战的状态。然而就在昨日晚间，网易严选官网微博发文声称：网易严选退出双十一大战，今年双十一不做复杂优惠玩法，也不发任何战报，但会有全年最大力度补贴。



网易严选退出双十一大战

针对网易严选退出双十一的声明，网友对此褒贬不一，引发了一定的争议。有人表示：玩不起别玩，9月底合谈时宣布退出就敬你是条汉子。

也有网友表示：说退出其实没有真退出，坐等这条上热搜，另类营销还顺便踩了一脚敌方电商。

综合很多网友的留言来看，尽管很多人都认为网易严选退出双十一大战只是一种宣传或者炒作的的手段，但大多数人还是表示了支持。或许从根本上来讲，大家对双十一的套路也比较身心俱疲了。希望今年的双十一能够有更多的直降，真降，而不是各种套路。

以下为网易严选官方微博内容：

今年双十一，我们将退出这场大战。

亲爱的朋友:

你好。

又一年的双十一即将到来，每到11月， 它总是金光灿灿，风风火火，带着颠倒众生钱包的魔力汹涌而来。

但今年我们想给它泼一盆 “冷水”,退出这场大战。

疫情后的第一个双十一,我们反复思考,是该“花明天的钱，为今天的欲望买单”,还是回归初心“买对的，不买贵的”?

有人说，推销灭火器的时候，要从放一把火开始。消费主义的“火焰”，正在不停地为消费“升温”。

于是，不知从何时开始，每到双十一,展现在我们眼前的，是营销策略下一波又一波的集体高潮，那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据，记录着所谓的狂欢。

你时常会听到这样的故事:

敷一张昂贵的面膜，能让你改写命运;五星级酒店和精致下午茶拼凑的名媛人设,能走上人生巅峰;

30岁的你，要对自己好一点。

人们被鼓动着，为庞大销售数字贡献一己之力。

但这些，都是真的吗?头脑发热的我们没有想过，我们的消费已经被绑定了太多意义，我们的欲望已经被添加了太多人为成分。

但在我们看来，你消费了什么，不代表你是怎样的人，能决定你是什么人的，只有你自己:

五星级套房一晚的迷醉，不如一个天然乳胶枕给你的夜夜安睡;

一口沉甸甸的珐琅锅，可以让家人闲坐,灯火可亲;

高充绒量的鹅绒被很“费鹅” ，但不会让你太破费;

让孩子自信快乐的，不是昂贵的穿着，而是你给他的陪伴与宠爱。

所以，我们要退出的是这个鼓吹过度消费、为销售数字狂欢的双十-。

今年双十一,我们不做复杂优惠玩法,我们为你们搞定了全年最大力度补贴。没有养猫盖楼、组队PK、手势地图,我们为严选双11当天准备的商品是全年抄.底价，一些商品还能“价保1整年”。我们希望你，走好自己的路，不要被复杂玩法套路。

今年双十一，我们不发战报，我们为理性消费的生活理念发声。我们希望你不需要用金额爆表的账单“犒劳”自己，不需要用昂贵的LOGO增加社交安全感,不需要用花哨的概念为生活筑梦。

今年双十一，我们不再为销售额开庆功 会，我们只为每- -个用户好评而庆祝。这个节日是否值得庆功，不该由数字定义，应该由你们定义。没有烧钱晚会、卫星升空，对我们而言，这天只是如往常忙碌的一天。我们忙着备货、加强品控、准备补贴、调集客服、强化物流。比起震撼的数字，我们更关注的是你们在这儿买的放心、用的开心。

今年双十一，我们以美好生活之名，倾听自己内心的声音。生活不靠某一天的奇迹，而是靠每-天的打理。陪你过好每一天，是严选存在的意义。

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