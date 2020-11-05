证监会回应蚂蚁集团暂缓上市 避免仓促上市对投资者负责

11月5日晚间，针对蚂蚁集团暂缓上市事件，证监会新闻发言人回答了记者提问。这是自蚂蚁集团暂缓上市的消息公布后，证监会首次回应蚂蚁集团暂缓上市实践。根据证监会回应蚂蚁集团暂缓上市的内容来看，避免仓促上市对投资者负责。



证监会回应蚂蚁集团暂缓上市

证监会回应蚂蚁集团暂缓上市，源自最新记者提问，有记者问到：11月3日，上海证券交易所发布决定，暂缓蚂蚁集团在上交所科创板上市。同日，蚂蚁集团宣布暂缓在港交所上市。请问中国证监会对此持何态度？

证监会新闻发言人表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。

证监会回应蚂蚁集团暂缓上市，其出发点是本着保护投资者合法权益，充分透明准确披露信息，切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。



证监会回应蚂蚁集团暂缓上市

此外，证监会回应蚂蚁集团暂缓上市的后续问题以及具体安排，中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时，与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。

证监会回应蚂蚁集团暂缓上市的初衷是避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

11月4日，蚂蚁集团公布了退回申请股款安排。公告表示，香港公开发售的申请股款，连同1.0%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费，将不计利息分两批退回。多数业内人士分析表示，暂缓蚂蚁集团上市的决定是一种负责任的做法。

证监会回应蚂蚁集团暂缓上市，目前事件基本已经尘埃落定，相信后续会得到妥善处理。



证监会回应蚂蚁集团暂缓上市

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