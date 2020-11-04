华为荣膺《财富》最受赞赏中国公司

《财富》(中文版)发布了2020年度最受赞赏的中国公司榜单，共有53家企业上榜。华为在本次排行中高居第一，紧随其后的是三一重工，而另外三家进入前五的都是科技类企业在各个行业的代表：小米、阿里巴巴、顺丰。

贵州茅台、珠海格力、中国宝钢、中国平安保险、中国中车也都进入了前十名。其他上榜的科技类还有：中国航天科技第11、中芯国际第12、腾讯第15、美的第17、京东方第19、中国航天科工第21、京东第23、比亚迪第33(并列)、立讯精密第35、联想第41、创维第47(并列)、吉利第49(并列)。

另外，海底捞第31、五粮液第44、蒙牛第49(并列)。

《财富》(中文版)表示，中国的领先的民营企业走出了一条完整的可持续发展曲线，逐渐成长为驱动全球经济发展的主流力量。

但是，过去的粗放式经营已经不再可持续，能够真正在理念和制度上走向全球化的中国公司才可以和全世界的优秀公司相抗衡。经过40多年的改革开放，获得了巨大成功的中国企业正在面对全新的历史阶段。







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