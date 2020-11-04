管住手：Windows 10不要更新 各种问题频出！

10月更新的Windows 10 问题开始慢慢变多，之前已经有不少用户反馈，更新系统后文件浏览器崩溃或蓝屏死机。不少用户在升级了Windows 10 2020十月补丁之后，一些用户在尝试更新Office生产力套件时遇到一条报错消息 ——“下载Office 365文件失败”。

对于此事，微软工程师David James已经在Twitter上向Windows 10用户发出了警告，因为十月更新可能阻止配置管理器和Memcm下载Office 365更新文件。

此外部署了Windows 10 2020十月补丁之后，系统和搜索功能都可能遇到问题。鉴于目前尚未找到病根，建议大家还是暂缓本次更新。





最后，微软建议用户尽量避免通过 USB 驱动器、DVD 光盘、或 ISO 镜像来更新 Windows 10 操作系统，因为这些方式主要面向哪些使用管理工具（比如 WSUS）进行更新的设备。至于Windows 10 2020十月补丁引入的其它问题（蓝屏、黑屏、性能不佳、音频故障等bug），也只有耐心等待微软Windows团队去逐个排查和修复了。

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