中关村在线消息：近日据悉，美专利和商标局通过了一项名为 “通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 ”的专利申请。







苹果新专利曝光：iPhone使用屏下Touch ID技术升级

在这份专利中，苹果提出了利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法，可以算是苹果的屏下Touch ID技术。



苹果指出，光学成像系统有可能被放置在显示屏附近，但这可能会使边框比设计者预期的更厚。

苹果的光学成像系统位于主显示屏堆栈的下方，该堆栈通常由外部保护层、触摸感应层和显示屏本身组成。

苹果的专利和当下流行的屏下指纹识别不同，它的方法是：光学成像系统会向上发射短波红外光，短波红外光会与手指相互作用，并根据与屏幕接触的脊线的存在反射光线。然后，反射的红外光会被同一个光学成像系统中的光敏元件接收，它可以呈现出指纹的一部分进行分析。

由于显示器将用于发射可见光而非红外光，而光敏元件将被调整为检测红外光，因此该系统不会因光源不同而出现误报或读取失败的情况，准确度将大大提升

之前一直有消息称，苹果正在秘密研发配备屏下指纹的iPhone，这个技术目前还是在不断完善和成熟，所以推出这样的iPhone也是情理之中。

（文中图片来自互联网）



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