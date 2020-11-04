中关村在线消息：据悉，在今日vivo官宣了一部5G新机：vivo S7e，宣传口号是主打 “超薄超清晰，照亮你的美”。



vivo S7e亮相：支持5G，或配备天玑800U

从官方放出的海报来看，vivo S7e采用6400万超清影像系统，搭载3200万像素超清自拍摄像头，新机采用渐变色设计，除此之外官网未公布新机的其它信息。

vivo S7e的渲染图和配置此前已经在网上曝光，vivo S7e正面采用水滴屏设计，背面为竖排三摄方案，三摄镜头模组中间包含一颗条形闪光灯，机身背面左下方，保留了vivo的品牌 Logo。

vivo S7e整机尺寸为161×74.04×7.73mm，重量控制在了171g，屏幕为6.44英寸 2400×1080分辨率AMOLED显示屏，从信息中来看不支持屏幕高刷新率。

vivo S7e处理器为联发科天玑800U，后置6400万800万+200万三摄加持，前置3200万像素摄像头。

目前 vivo 官方尚未公布vivo S7e的具体发布时间，对该手机感兴趣的朋友请继续关注我们的相关报道。

（文中图片来自互联网）

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