支付宝回应蚂蚁集团暂缓上市:战略投资也相应放缓 运营无影响

针对蚂蚁集团暂缓上市的突发情况，目前支付宝方面已经进行了相关回应。支付宝用于战略投资蚂蚁集团的部分资金也相应暂缓，目前基金的运作不受影响。



支付宝回应蚂蚁集团暂缓上市时表示，基金公司将始终审慎、负责地管理您的资金，精选优质标的，致力为您带来长期回报。后续如有任何更新，基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露。



蚂蚁集团暂缓上市 支付宝回应

“因蚂蚁集团暂缓在A＋H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。基金公司将始终审慎、负责地管理您的资金，精选优质标的，致力为您带来长期回报。后续如有任何更新，基金公司和蚂蚁集团会通过公告披露，感谢您的关注与支持。”

蚂蚁集团暂缓上市事件背景：

11月3日晚间，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市的消息一石激起千层浪，在金融行业和科技行业中引起了轩然大波。作为A股有史以来最大的IPO，蚂蚁集团暂缓上市的消息引发业界诸多分析与猜想。针对蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，蚂蚁集团深夜紧急发布声明致歉。

关于蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，11月3日晚间上交所发布公告称决定暂缓原定于11月5日的蚂蚁集团上市。根据上交所公告，所暂缓蚂蚁集团上市的原因或为金融科技监管环境发生变化，该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求。





蚂蚁集团暂缓上市 支付宝回应

根据上交所公告内容显示：近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。

据21世纪经济报道援引一位大型基金投资人士表示，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，市场对此毫无预期。分析其原因，可能跟大型互联网公司从事金融业务将加强监管有关，若互联网金融监管大力度加强，这个时候上市，将会提高后续金融科技严监管的难度。



若金融科技公司严监管继续加强，市场对金融科技公司估值重估，或许会导致上市后的蚂蚁集团股价不断下跌，就会“套牢”很多中小投资者。分析认为，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市或许是从中小投资者保护角度的考虑，避免上市以后就是一直下跌套牢的情况出现。



蚂蚁集团暂缓上市 支付宝回应

另据媒体报道称，由于蚂蚁集团的定位问题，导致其上市受阻，大家均把目光聚集到两个方面：蚂蚁集团是科技型企业，还是金融机构？蚂蚁集团的发展，是否对人们生活产生一定的正面影响？

面对这两个问题，蚂蚁集团也略为尴尬。如果说其是科技型企业，那么蚂蚁集团必须拿出相应的技术并应用，但其在多年来的运营中，主要是以金融交易为主，而这也是大部分银行或第三方交易平台所做的事情。

其次，蚂蚁集团多年来不断改变人们的消费习惯，让人们把“超前消费”作为一种习惯，虽然大部分银行也推动人们超前消费，但银行具有极为严格的审核机制，并一直处于银监会监管。

蚂蚁集团对外称之为科技企业，但其并未利用其科技推动人们的生活，而是利用交易的方式不断获取资本，而作为金融机构，其却没有处于银监会的监管之中，相互矛盾的事情导致其上市暂缓。

蚂蚁集团暂缓上市，支付宝回应，目前的情况大致如此。蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，势必会引起不小的波澜，目前此事件正在持续发酵，我们会持续跟踪进行报道。

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