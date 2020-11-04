中关村在线消息：近日据悉，有外媒SlashGear猜测，三星之所以想要提前推出S21系列，就是为了缩短iPhone12系列的发售周期，压缩其市场空间，间接挽回因Note20销量不佳带来的损失。



三星Galaxy S21或将提前发布 欲挽回Note20销量不佳损失

风险与机遇并存，如果S21系列没有想象的那么成功 ，那么后续三星将缺少顶级旗舰来参与异常激烈的开年旗舰的竞争。

此前有多方消息表示，三星将会在明年1月份发布新一代旗舰机型GalaxyS21系列，这比往年要提前一个月左右。

而恰巧的是，今年苹果的iPhone12发布时间则较晚，尤其iPhone12mini和iPhone12Max机型要比往年推迟了将近两个月。

全新的三星Galaxy S21系列旗舰将有望提前至2021年1月正式亮相，将首发配备高通骁龙 875、三星Exynos2100两款5nm旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。

至于三星Galaxy S21系列旗舰能否如三星所想的那样与iPhone12抗衡，恐怕还要时间来验证，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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