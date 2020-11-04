昨日晚间，关于蚂蚁集团被暂缓上市的消息一石激起千层浪。目前事件本身已无变化可能，但是因此引发的一系列问题却在持续发酵。为了解答民众最关心的问题，蚂蚁集团展开了一系列的说明。蚂蚁集团重新上市或被推迟半年，支付宝不受影响，打新资金如数奉还。



蚂蚁集团重新上市或被推迟半年

11月3日，上交所发布公告称，蚂蚁集团原申请于2020年11月5日在上海证券交易所科创板上市。随后有业者分析称，蚂蚁集团重新上市或被推迟半年。对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团发表声明深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

至于蚂蚁集团重新上市或被推迟半年的原因，上交所公告中表明：近日，发生该公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求。



蚂蚁集团重新上市或被推迟半年，令很多人担心支付宝的运营是否受到影响，支付宝客服就相关问题答复称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。



蚂蚁集团重新上市或被推迟半年

就在蚂蚁暂缓两地上市事发后，蚂蚁集团董事长井贤栋连夜组织召开中高层会议。会议上提及到“暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。据称井贤栋在会上表现相对乐观。井贤栋向参会人员解释称，监管主要是征求意见，蚂蚁需要尽快满足征求意见中涉及的具体要求。

尽管蚂蚁集团IPO的中签率并不高，但因为蚂蚁集团重新上市或被推迟半年，已经募集的资金如何处理，也是投资者最关心的问题，井贤栋当晚还表示，此次蚂蚁IPO打新的的资金会退还给投资人，包括战略投资者与通过支付宝进行投资的散户投资者。



蚂蚁集团重新上市或被推迟半年

在蚂蚁集团重新申请上市时，重新进行“打新”。蚂蚁集团重新上市或被推迟半年，支付宝不受影响，打新资金如数奉还，目前的情况大致如此。蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，势必会引起不小的波澜，目前此事件正在持续发酵，我们会持续跟踪进行报道。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：蚂蚁集团重新上市或被推迟半年 支付宝不受影响 打新资金如数奉还http://news.zol.com.cn/755/7556677.html