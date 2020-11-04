早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

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蚂蚁集团暂缓上市，但支付宝战配基金运作不受影响。



上交所决定暂缓蚂蚁科创板上市





11 月 3 日晚间，上交所发布公告，决定暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。不过该基金原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。

屏下识别技术又有新技术出现。



苹果iPhone 屏下 Touch ID 技术新专利曝光





苹果在周二获得了美国专利商标局授予的一项名为 “通过电子设备显示器进行短波红外光学成像”的专利，在该专利中，苹果公司提出了在显示屏工作时使用屏下光线进行指纹识别的方法，也就是苹果的屏下 Touch ID 技术。

诺基亚经典再现。



HMD 将复刻诺基亚 6300 和诺基亚 8000

欧洲媒体称，HMD Global 正计划推出两款具有 “智能”功能的 “新”手机。而它们被称为诺基亚 6300 和诺基亚 8000，这两个型号为诺基亚上世纪 90 年代的著名高端产品线。

OPPO新专利公布，或为新产品而设计。

OPPO 屏下摄像头手机专利公布





2019 年底，OPPO 申请了一项具有特殊设计的智能手机型号外观设计专利。目前专利信息已正式公开，其中包括 22 款尚未发布的 OPPO 手机产品图片。OPPO 这款全新的屏下摄像头手机拥有纤薄的外壳，真正的全面屏设计，与 OPPO Ace 2 极其相似的后置圆形四摄镜头。

三星发力芯片业务，将向中国知名手机品牌供货。

三星将向小米、vivo 和 OPPO 供应 Exynos 芯片





三星系统 LSI 业务部表示将在 2021 年向中国智能手机制造商小米、OPPO 和 vivo 供应其用于智能手机的 Exynos 系列处理器（AP）。

微软 HoloLens 2 开发版正式上市，目前只有美国市场可以买到，售价约 23412 元，总价值 31773 元。

微软 HoloLens 2 开发版正式在美国上市





微软正式宣布 HoloLens 2 开发版在美国全面上市。微软还将在年底前将这款新版 HoloLens 2 带到加拿大、德国、法国、英国、爱尔兰、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和意大利地区。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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