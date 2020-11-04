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    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：郭云珍

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    蚂蚁集团暂缓上市，但支付宝战配基金运作不受影响。

    上交所决定暂缓蚂蚁科创板上市

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    11 月 3 日晚间，上交所发布公告，决定暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。不过该基金原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。

    屏下识别技术又有新技术出现。

    苹果iPhone 屏下 Touch ID 技术新专利曝光

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    苹果在周二获得了美国专利商标局授予的一项名为 “通过电子设备显示器进行短波红外光学成像”的专利，在该专利中，苹果公司提出了在显示屏工作时使用屏下光线进行指纹识别的方法，也就是苹果的屏下 Touch ID 技术。

    诺基亚经典再现。

    HMD 将复刻诺基亚 6300 和诺基亚 8000

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    欧洲媒体称，HMD Global 正计划推出两款具有 “智能”功能的 “新”手机。而它们被称为诺基亚 6300 和诺基亚 8000，这两个型号为诺基亚上世纪 90 年代的著名高端产品线。

    OPPO新专利公布，或为新产品而设计。

    OPPO 屏下摄像头手机专利公布

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    2019 年底，OPPO 申请了一项具有特殊设计的智能手机型号外观设计专利。目前专利信息已正式公开，其中包括 22 款尚未发布的 OPPO 手机产品图片。OPPO 这款全新的屏下摄像头手机拥有纤薄的外壳，真正的全面屏设计，与 OPPO Ace 2 极其相似的后置圆形四摄镜头。

    三星发力芯片业务，将向中国知名手机品牌供货。

    三星将向小米、vivo 和 OPPO 供应 Exynos 芯片

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    三星系统 LSI 业务部表示将在 2021 年向中国智能手机制造商小米、OPPO 和 vivo 供应其用于智能手机的 Exynos 系列处理器（AP）。

    微软 HoloLens 2 开发版正式上市，目前只有美国市场可以买到，售价约 23412 元，总价值 31773 元。

    微软 HoloLens 2 开发版正式在美国上市

    早报：蚂蚁暂缓上市 微软 HoloLens 2 开发版在美国上市

    微软正式宣布 HoloLens 2 开发版在美国全面上市。微软还将在年底前将这款新版 HoloLens 2 带到加拿大、德国、法国、英国、爱尔兰、日本、澳大利亚、新西兰、瑞士和意大利地区。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

    （7556668）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7556668.html report 1653 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。蚂蚁集团暂缓上市，但支付宝战配基金运作不受影响。上交所决定暂缓蚂蚁科创板上市11 月 3 日晚间，上交所发布公告，决定暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市。不过该基金原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也...
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