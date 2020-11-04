iPhone 13或应用苹果屏下指纹专利 王守义十三香预言成真

对于新的技术，苹果一向以谨慎著称。比如用户呼声很高的屏下指纹验证，尽管iPhone用户呼吁了很多年，但苹果却一直没有跟进。尤其是在疫情当下，人们都在戴口罩的情况下，缺失了指纹验证将会极为不便。一份苹果新专利显示，你们最想要的屏下指纹就要来了。



苹果屏下指纹专利曝光

苹果在周二获得了美国专利商标局授予的一项名为 “通过电子设备显示器进行短波红外光学成像”的专利，在该专利中，苹果公司提出了在显示屏工作时使用屏下光线进行指纹识别的方法，也就是苹果的屏下 Touch ID 技术，即适用于iPhone的屏下指纹技术。

该专利的原理是光学成像系统将向上传输短波红外光，利用短波红外光与手指相互作用，并根据与屏幕接触的脊的存在将光反射回去。然后，反射的红外光被同一光学成像系统中的光敏元件接收，然后该光敏元件可以完成渲染指纹，并将指纹信息的一部分进行分析。



苹果屏下指纹专利曝光

值得一提的是，该专利最初于 2018 年 9 月 26 日提交，也就是说苹果其实也一直在屏下指纹发面进行尝试和努力，只能说目前的实际体验效果还达不到苹果进行量产的要求。

此前彭博社曾报道，苹果正在与供应商合作开发一款配备Touch ID指纹验证自己Face ID面容识别功能的 iPhone，最快将于2021年推出，照这么看难道就是传说中的iPhone 13？



iPhone 13真香啊

OMG，如果这则消息成真，那么此前王守义的预言或许将成真，绝对是“十三香”啊！因为目前苹果iPhone 13将搭配功耗和性能更出色的5nm工艺骁龙X60基带，有望缓解iPhone 12在5G下的续航短板，如果iPhone 13再补齐屏下Touch ID指纹验证，堪称完美。

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