iPhone 12 MagSafe皮套实物首曝 感受下金钱的味道

苹果为iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max打造的带MagSafe磁吸装置的全系皮套将从本周五开始，不过目前德国网站Macerkopf在网上首次分享了苹果iPhone 12和iPhone 12 Pro皮套的上手图。



iPhone 12 MagSafe皮套实物首曝

据悉，这是由一位提前获得这款手机壳的读者发给媒体的。三种设备尺寸的手机壳各一个，涵盖了iPhone 12 Pro Max、iPhone 12和12 Pro以及iPhone 12 mini，包含黑色和马鞍棕两种颜色。

这些皮套的材质似乎大多与苹果往年的皮套相似，由金属按键和柔软触感的内饰构成，但例外的是皮套内侧有一个适配MagSafe磁铁阵列的环。皮套似乎也像苹果新推出的硅胶套一样完全覆盖设备底部，以增加保护力。



iPhone 12 MagSafe皮套实物首曝

对于iPhone 12磁吸充电可能潜在的消磁问题，苹果进一步确认，提醒万勿将信用卡、护照、门禁卡等放置在手机背部和MagSafe充电环之间，否则可能导致这些卡片无法使用。苹果还提醒不要佩戴金属质地的保护壳或者过厚的保护壳，这会影响MagSafe充电效率或无法充电。

如果使用的是皮革保护套，使用MagSafe可能会在背部印出圆环。这可能是因为皮套质地柔软，而MagSafe与iPhone背部的吸力较强所致，压的时间长了，就有印痕了。无线充会导致手机温热，如果温度过高，那么会降低充电速度，同时限制充电到最高80%，待温度下降后再继续充电。



iPhone 12 MagSafe皮套实物首曝

看起来，苹果还是推荐消费者购买官方的MagSafe保护壳，硅胶款和TPU款均为399元。目前尚不清楚这些皮套的价格具体定价几何，但是硅胶款都已经399元，皮质的价格应该更为昂贵。花几百元买个手机壳，真的是金钱的味道啊~

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