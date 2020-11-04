恐怖！AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz 16核心32线程全开

近日，CPU-Z认证数据库中已经出现了超频极限玩家“Darklord”的好成绩，旗舰级的锐龙9 5950X一举超到了5898.63GHz，逼近6.0GHz大关。更加令人惊叹的是，如此之高的超频幅度居然是在16个核心32个线程是全开的情况下实现的，简直令人感觉恐怖。



AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz

AMD Zen 3全新架构的锐龙5000系列还有两天才会解禁、上市，但除了各种性能偷跑，超频也来了，非常惊人。锐龙9 5950X的基准频率是3.4GHz，最高加速频率为4.9GHz。超频后的核心电压显示为1.656V，CPU-Z在这方面通常不是很准确，但能看出确实相当高了。



AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz

与此同时，内存也不是单根，而是两根8GB组成双通道模式，频率是正常的3600MHz，时序是非常低的14-14-14-30-82-1。主板是华硕ROG Crosshair VIII Impact X570，如此极限的超频行为必然是在液氮散热条件下进行的，只可惜没有性能测试放出。

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