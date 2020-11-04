    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > DIY > 正文
    AMDCPUAMD Ryzen 9 5950X

    恐怖！AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz 16核心32线程全开

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近日，CPU-Z认证数据库中已经出现了超频极限玩家“Darklord”的好成绩，旗舰级的锐龙9 5950X一举超到了5898.63GHz，逼近6.0GHz大关。更加令人惊叹的是，如此之高的超频幅度居然是在16个核心32个线程是全开的情况下实现的，简直令人感觉恐怖。

    恐怖！AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz 16核心32线程全开
    AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz

    AMD Zen 3全新架构的锐龙5000系列还有两天才会解禁、上市，但除了各种性能偷跑，超频也来了，非常惊人。锐龙9 5950X的基准频率是3.4GHz，最高加速频率为4.9GHz。超频后的核心电压显示为1.656V，CPU-Z在这方面通常不是很准确，但能看出确实相当高了。

    恐怖！AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz 16核心32线程全开
    AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz

    与此同时，内存也不是单根，而是两根8GB组成双通道模式，频率是正常的3600MHz，时序是非常低的14-14-14-30-82-1。主板是华硕ROG Crosshair VIII Impact X570，如此极限的超频行为必然是在液氮散热条件下进行的，只可惜没有性能测试放出。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：恐怖！AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz 16核心32线程全开http://news.zol.com.cn/755/7556661.html

    纠错与问题建议标签：CPU
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7556661.html report 729 近日，CPU-Z认证数据库中已经出现了超频极限玩家“Darklord”的好成绩，旗舰级的锐龙9 5950X一举超到了5898.63GHz，逼近6.0GHz大关。更加令人惊叹的是，如此之高的超频幅度居然是在16个核心32个线程是全开的情况下实现的，简直令人感觉恐怖。AMD 锐龙9 5950X狂飙逼近6GH...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：AMD锐龙9 5950X狂飙逼近6GHz
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品