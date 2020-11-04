蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市 一文读懂事件始末缘由

11月3日晚间，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市的消息一石激起千层浪，在金融行业和科技行业中引起了轩然大波。作为A股有史以来最大的IPO，蚂蚁集团暂缓上市的消息引发业界诸多分析与猜想。针对蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，蚂蚁集团深夜紧急发布声明致歉。



蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市

蚂蚁集团刚刚在其官方微信发布《致投资者》，具体内容如下：

蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。

对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢，会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命，继续用我们的热情、专业、担当，致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。有关发行上市的下一步进展我们将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。



蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市：上交所公告

关于蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，11月3日晚间上交所发布公告称决定暂缓原定于11月5日的蚂蚁集团上市。根据上交所公告，所暂缓蚂蚁集团上市的原因或为金融科技监管环境发生变化，该重大事项可能导致蚂蚁集团不符合发行上市条件或者信息披露要求。



根据上交所公告内容显示：近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。



蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市 美股暴跌

蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市的消息发出后，在资本市场也引发不小的波澜。阿里巴巴美股盘前直线跳水下挫。截至11月3日晚间，美股盘前价格下跌近10%。



蚂蚁集团在港交所也发布公告宣布，今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能会使得本公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓本公司的A股于科创板上市。因此，同时进行的H股于香港主板上市亦将暂缓。本公司将尽快公布有关暂缓H股上市及退回申请股款的进一步详情。



蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市

据21世纪经济报道援引一位大型基金投资人士表示，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，市场对此毫无预期。分析其原因，可能跟大型互联网公司从事金融业务将加强监管有关，若互联网金融监管大力度加强，这个时候上市，将会提高后续金融科技严监管的难度。



若金融科技公司严监管继续加强，市场对金融科技公司估值重估，或许会导致上市后的蚂蚁集团股价不断下跌，就会“套牢”很多中小投资者。分析认为，蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市或许是从中小投资者保护角度的考虑，避免上市以后就是一直下跌套牢的情况出现。



蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市

就在蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市的消息发布后不久，北京日报客户端发表评论文章：《蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心》。文中指出监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则，发现问题、正视问题，就要坚决纠正问题、解决问题。



蚂蚁集团已完成上市定价，参与初步询价的投资者众多，涉及数以百万计的股民的切身利益。暂缓蚂蚁集团上市，正是为了更好维护金融消费者权益，维护投资者利益，维护资本市场的长期健康发展。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求，切实抓紧整改。

蚂蚁集团A股H股双双暂缓上市，势必会引起不小的波澜，目前此事件正在持续发酵，我们会持续跟踪进行报道。

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