淘汰DDR4！DDD5内存来了：PC又拖了后腿

11月3日消息，TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处调查显示，内存市场正值跨世代交替，明年将是DDR5启用元年。

调查称，Intel是PC主要平台供应商，占整体PC出货量约70%以上，由于PC消费者对整机价格敏感度极高，而DDR5初期推出的价格与DDR4相较必定存在溢价，因此Intel平台支援时程不会过于积极。

原来预计2021年发布的Tiger Lake-H（仅限最高端版本)要开始率先支持DDR5，但最终Intel暂缓了该计划，最快恐怕要到2022年初的Alder Lake平台才会正式支持。

AMD占整体PC出货量约20%以上，但也同样要等到2022年5nm平台才有计划支持DDR5。

与PC端相较，由于服务器产品的生产成本敏感度较低，因此对于存有溢价的DDR5产品有较快的平台导入规划。预计Intel服务器平台平台Eagle Stream会开始正式采用DDR5，预计2021下半年度开始做小批量的生产。

TrendForce集邦咨询预计，DDR5的服务器内存产品将在2022年逐渐大量生产，并且取代现在的DDR4。







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