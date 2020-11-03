2020年的9月15日，这一天对于中国乃至全球的手机产业都是极为关键的一天，美国对华为实施最严苛的封禁和打压在这一天生效。然而随着三季度结束，来自市场调研机构Canalys发布2020年第三季度出货量报告显示：被封禁的华为依然名列第一，销量刷开苹果六倍。



被封禁的华为依然坚挺：国内份额第一 碾压苹果6倍

Canalys发布的2020年第三季度出货量报告显示，中国智能手机市场较上季度下滑8%，较去年下降15%，第三季度出货8300万台。华为仍处于领导地位，但其国内手机出货量2014年以来首次下跌，第三季度出货3420万台手机。

值得关注的是，面临着封禁和打压的华为依然排名第一，出货量是排名第五的苹果的六倍。尽管其市场占有率自去年同期的42.5%及上季度的44.3%跌至41.2%，毕竟目前手机行业整体的趋势都是在下滑的阶段。

vivo与Oppo维持了第二和第三名，但出货量同比分别下滑13%和18%。第四名的小米作为唯一增长的厂商，实现了19%的年比增长，出货1050万台智能手机，并且缩小了与前三名的差距。苹果出货510万台iPhone，较去年下滑1%。

在第四季度，随着主要厂商将更多新品推向市场，iPhone 12的到来让原本就不瓶颈的5G智能手机竞争也将进入白热化阶段。华为也已经发布最新旗舰Mate 40系列，华为的竞争对手们将会试图在第四季度加速填补其留出的渠道空缺，并且争相接管华为的广告以及零售资源。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：被封禁的华为依然坚挺：国内份额第一 碾压苹果6倍http://news.zol.com.cn/755/7556443.html