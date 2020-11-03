喜大普奔：动视暴雪总裁终于知道玩家们都有手机了！

动视暴雪总裁终于知道玩家们都有手机了，这是一个玩家圈子的笑话，指的是动视暴雪旗下的产品太过于传统，没有突破，最终在手机游戏崛起的今天一直处于被动。据GamesPot今日报道，动视暴雪总裁兼首席运营官Daniel Alegre希望将其特许经营权带给尽可能广泛的受众，而移动业务则是其中的关键部分。



动视暴雪

他表示，由于受到《使命召唤手游》成功的启发，要在数年内将其所有拥有经营权的游戏投入移动端市场并做大做火，例如《古惑仔》和《暗黑破坏神》系列将在 2021 年发布手游版本。

“到目前为止，这可能是我们最大的机会，我们正在进行一次有意义的投资，我们要利用这一点，并在之后将我们所有的经营游戏带到移动设备上去。这对我们而言确实非常重要。”



他还指出，动视暴雪的资源是有限的，因此该公司计划 “专注于最大的机会在哪里”，而那里看起来是移动（意指手游市场）。动视暴雪目前已有的手游包括《使命召唤手游》、《糖果传奇》、《King Digital》等。

对于动视暴雪来说，移动端已经是一个巨大的收入来源。在 2020 年 7 月至 9 月期间，该公司所有手游收入共 6.61 亿美元，相比之下 PC 游戏收入仅有 5.14 亿美元，主机游戏收入为 6.95 亿美元。目前手游是游戏界内公认的吸金最容易且庞大的渠道，应该没有之一。



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