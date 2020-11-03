小爱同学5.0版将至：可定制声音 拥有不同音色 更逼真

小米开发者大会（MIDC）即将于11月5日在小米科技园举办，据悉届时小爱同学5.0将正式亮相，成为更主动、更聪明、更有温度的智能助理。小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋博士，为大家带来小米智能助理“小爱同学5.0版本”的硬核技术预告。



小爱同学

据了解，小爱同学5.0版本，将发布“个性化动态语音识别技术”、“就近唤醒技术”等多项行业领先的自研技术。

新版本的小爱同学，更像真实的人，更具专属感，交互更自然，同时拥有更强大的全场景服务能力。她能够聪明地感知、理解、预测用户的IoT控制或提醒需求，并适时地主动提醒、关怀、提供生活的便利。

新版本小爱同学，还更注重人文关怀，让陪伴更有温度。可以定制属于你自己的声音，让情感有了依托。在不同场景下，可让小爱同学有6种不同情绪的音色，包括关心、开心、生气、惊讶、悲伤、害羞。

一个家庭只有一个小爱大脑，对于用户的意图，小爱将进行统一决策，多设备协同配合，从简单的家居控制中枢进阶到家庭的智能助理。小米介绍称，小爱同学月活用户数已经超过7800万，是全球最繁忙的人工智能平台之一。

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