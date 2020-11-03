华为Mate 40 Pro夺魁安兔兔10月榜 麒麟9000碾压一众骁龙865

就在刚刚过去的10月，我们终于迎来了苹果iPhone 12系列自己华为Mate 40系列这两大旗舰。就在今天，安兔兔公布了2020年10月Android手机性能榜，刚刚发布的华为Mate40 Pro毫无悬念的拔得头筹，麒麟9000性能表现十分出色，几乎碾压所有骁龙865机型。

根据安兔兔公布的10月安卓手机性能榜显示，华为Mate 40 Pro的平均成绩为685339。安兔兔表示，这并非该机的最优表现部分Mate 40 Pro跑分为70万以上，还有一部分是70万以下，造成如此差异的原因是性能模式开启与否。若均开启性能模式，该机的跑分会更高。



华为Mate 40 Pro夺魁安兔兔10月榜

iQOO 5 Pro被华为Mate 40 Pro拉低至第二名，得分663979。同门iQOO 5排名第三，成绩为663767。vivo X50 Pro+、Redmi K30S至尊纪念版、小米10至尊纪念版、ROG游戏手机3、拯救者电竞手机Pro、腾讯黑鲨游戏手机3S、OPPO Find X2 Pro跻身前十。

华为Mate40系列正式发布，人们最为关注的还是麒麟9000的具体规格和性能表现。根据发布会现场介绍，麒麟9000的CPU部分为八核心，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心，略微超过骁龙865 Plus 3.1GHz。

而在GPU的部分，其实在华为Mate40系列正式发布之前就已经有了很多介绍。麒麟9000在GPU部分首次采用了ARM最新发布的24核心的Mali-G78 GPU，目前也是全球首次应用，架构超过麒麟990 Mali-G76，核心数也多了一半，性能提升60％。



华为麒麟9000

5G和AI方面，麒麟9000也有很多首创，AI方面集成两个大核、一个微核的NPU，性能提升100％，还有四核心ISP。5G方面业界首创四网协同技术，可将Wi-Fi 2.4GHz、Wi-Fi 5Ghz、主卡5G、副卡4G进行高效融合，在多变的网络条件下带来聚合高网速、稳定低时延，实现网络优选或并发下载。

至此已经毫无悬念，麒麟9000的综合性能表现在骁龙865/865+之上，毕竟5nm工艺是大跨域式的进步，而骁龙865平台则依然是7nm工艺。不过近期关于骁龙875平台的呼声越来越高，预计将在12月发布，让我们拭目以待高通如何翻盘。



骁龙875下个月就来了

按照既定的产品迭代规律，高通即将在2021年发布全新一代的骁龙875移动平台SoC。作为面向5G时代真正走向成熟的产品，业界普遍认为骁龙875 SoC或集成X60 5G基带。外媒 91Mobiles曝光一封电子邮件，其中提到了有关该 SoC 诸多规格细节。

三星近日重修了先进制程进展情况，将已经稳定投产的最新节点从7nm LPP升级为5nm LPE。新的5nm旨在取代7nm，官方标称可带来10%的性能提升和同频下20%的功耗减少。三星5nm工艺的首发SoC将是骁龙875 5G SoC，定于12月1日在骁龙技术峰会上推出。

本以为华为发布Mate 40系列尘埃落地，没想到则是新一轮性能竞赛的开端，让我们对5nm芯时代的新表现。

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