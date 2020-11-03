    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 大公司 > 正文

    京东Plus会员功能大升级 滴滴、汉堡王、COSTA都安排上

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    11月3日，京东PLUS会员与海南航空、滴滴出行、COSTA COFFEE、汉堡王、华住酒店集团、学而思网校首批六家行业头部品牌达成战略合作。此次京东PLUS会员生活联盟签约的六个品牌，是根据会员特点挑选出的行业头部知名品牌，将于2021年正式启动共享权益。

    京东PLUS会员通过投入价值上亿元的专项资源支持，获得这六大异业品牌的固化权益及大促权益补贴，丰富PLUS会员站外品牌权益生态。生活特权作为京东PLUS会员专享的12大固化权益之一，于2018年9月正式上线。

    目前，京东PLUS会员已和600余家异业品牌达成合作，为2000万会员提供覆盖电影、出行、外卖、餐饮、酒店、健康、健身、娱乐多个场景的上千种生活特权。2020年10月16日，京东PLUS会员人数突破2000万。在刚刚过去的11月1日，京东PLUS会员开卡量同比去年增长113%，生活特权领取量比日常增长150%。

    今年京东双11期间，众多品牌加上京东平台给PLUS会员的专属百亿补贴及各种优惠玩法，预计可为PLUS会员节省160亿元。作为今年京东11.11期间PLUS会员的另一项重磅福利，京东投入价值10亿元权益补贴，从10月30日至11月13日限量发售买1得10的京东PLUS“超级生活卡”。

    持卡会员除了能得到涵盖购物、健康、读书等权益的京典卡外，还可享受到美团外卖、滴滴打车、海底捞外送、叮咚买菜、汉堡王等9家品牌的生活权益。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：京东Plus会员功能大升级 滴滴、汉堡王、COSTA都安排上http://news.zol.com.cn/755/7556404.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7556404.html report 1068 11月3日，京东PLUS会员与海南航空、滴滴出行、COSTA COFFEE、汉堡王、华住酒店集团、学而思网校首批六家行业头部品牌达成战略合作。此次京东PLUS会员生活联盟签约的六个品牌，是根据会员特点挑选出的行业头部知名品牌，将于2021年正式启动共享权益。京东PLUS会员通过投入...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    iphone12苹果发布会AWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品