京东Plus会员功能大升级 滴滴、汉堡王、COSTA都安排上

11月3日，京东PLUS会员与海南航空、滴滴出行、COSTA COFFEE、汉堡王、华住酒店集团、学而思网校首批六家行业头部品牌达成战略合作。此次京东PLUS会员生活联盟签约的六个品牌，是根据会员特点挑选出的行业头部知名品牌，将于2021年正式启动共享权益。

京东PLUS会员通过投入价值上亿元的专项资源支持，获得这六大异业品牌的固化权益及大促权益补贴，丰富PLUS会员站外品牌权益生态。生活特权作为京东PLUS会员专享的12大固化权益之一，于2018年9月正式上线。

目前，京东PLUS会员已和600余家异业品牌达成合作，为2000万会员提供覆盖电影、出行、外卖、餐饮、酒店、健康、健身、娱乐多个场景的上千种生活特权。2020年10月16日，京东PLUS会员人数突破2000万。在刚刚过去的11月1日，京东PLUS会员开卡量同比去年增长113%，生活特权领取量比日常增长150%。

今年京东双11期间，众多品牌加上京东平台给PLUS会员的专属百亿补贴及各种优惠玩法，预计可为PLUS会员节省160亿元。作为今年京东11.11期间PLUS会员的另一项重磅福利，京东投入价值10亿元权益补贴，从10月30日至11月13日限量发售买1得10的京东PLUS“超级生活卡”。

持卡会员除了能得到涵盖购物、健康、读书等权益的京典卡外，还可享受到美团外卖、滴滴打车、海底捞外送、叮咚买菜、汉堡王等9家品牌的生活权益。

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