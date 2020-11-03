海归硕士街头1000元买iPhone被骗 关机后竟显示安卓图标

曾经在全国的街头存在很多神秘的男子，冲你走过来掏出怀里的手机或者相继，对你使个眼色然后用蹩脚的普通话问你，要么？虽然这种骗局几乎绝迹了，但是目前还是有人上当。据报道，河南郑州的海归硕士小王路遇男子兜售iPhone 11 Pro Max手机，结果被骗钱。



iPhone 11 Pro Max

南郑州的海归硕士小王路遇男子兜售iPhone 11 Pro Max手机，对方称家里有病人，着急变现。在被追问来历时，男子解释是朋友抵账给的。粗心的小王检查了外观后也没多想，通过支付宝转给对方1000元买下了手机。

可当吃完午饭插卡测试发现，通话声音很不清楚，遂感觉情况不妙。

小王拿着新手机前往苹果店，和iPhone 11 Pro Max真机对比后发现区别很大，亮屏后下方有明显的黑边“下巴”，清除数据时显示“Google账户”，关机时还有Android小机器人的LOGO，所以说，这就是台彻头彻尾的安卓魔改iPhone山寨机。

小王回应网友称，上当一事和学历无关，他希望通过公开自己的经历警示其他人。

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