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    科学家惊奇印度新冠死亡率不到2% 原来是太脏导致免疫力增强

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    尽管国内的疫情得到了有效的控制，但是在国际上尤其是印度等国的疫情却依然在肆虐。其中美国超过950万，印度超过了820万，都是排名在前的国家。不过印度的死亡率不到2%，这让科学家们倍感惊奇。或许唯一的解释就是印度的公共卫生太差，导致免疫力大增。

    科学家惊奇印度新冠死亡率不到2% 原来是太脏导致免疫力增强
    印度新冠疫情

    在印度，新冠病毒感染的比例也差不多是全球1/6，但不到2%的死亡率要比平均水平低，美国死亡接近24万人了，印度死亡不过12万人，二者的感染人数可没有两倍之差。最近有2篇论文都研究了新冠死亡率的问题，其中一篇论文研究了全球106个国家的数据，涉及20多个参数，包括人口密度、人口统计学、疾病流行率和卫生质量。

    该研究的作者之一曼德博士（Bal Chander）表示，“与高收入同龄人相比，贫穷、低收入国家的人们似乎对这种疾病有更高的免疫力。”

    另一篇论文研究了122个国家的疫情数据，其中80个是中高收入国家，结果指出在人口较多的国家，新冠病毒的死亡率较低，因为这些国家（民众）接触的微生物种类繁多，尤其是所谓的“革兰氏阴性菌”。

    报道称，这些细菌通常会导致严重的肺炎、血液、尿路和皮肤感染。但是它们也会产生一种抗病毒细胞因子-帮助对抗病原体的分子（被称为干扰素），它可以保护细胞免受新冠病毒的侵袭。

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