万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿 历经4年漏洞才被发现

11月3日消息，#万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿#微博热搜，让信息安全问题再度引发关注。自2018年11月底，万豪旗下喜达屋酒店预订数据库中有客人信息泄露，经过调查，被泄露的客人数量为3.39亿，起因是喜达屋酒店2014年遭受网络攻击，万豪于2016年收购喜达屋酒店，直到2018年才发现了这一漏洞。



万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿

据媒体报道，万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿，事件源自于2018年11月底，万豪旗下喜达屋酒店预订数据库中有客人信息泄露，泄露的具体内容包括姓名、邮寄地址、电话号码、电子邮件地址、护照号码、出生日期、性别、入住与退房时间、预订日期和通信偏好等，还有部分客人的支付卡卡号和有效期。

英国信息专员办公室（ICO）发布声明称，万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿，因未能保护客户个人数据安全，对万豪处以1840万英镑（约合人民币1.6亿元）罚款。这一金额远低于ICO在罚款意向通知中提出的9920万英镑（约合人民币8.5亿元）。



万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿

2018年11月30日，万豪称，旗下喜达屋酒店预订数据库中约5亿客人信息或泄露。泄露的客人信息包括姓名、邮寄地址、电话号码、电子邮件地址、护照号码、出生日期、性别、入住与退房时间、预订日期和通信偏好等信息，还有部分客人的支付卡卡号和有效期。



经过调查，ICO最终将受影响的客人数量确认为3.39亿。其中3000万来自欧洲经济区（EEA）覆盖的31个国家，受到影响的英国居民约有700万。万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿，正是基于英国信息专员办公室（ICO）的处罚决定。



万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿

资料显示，定位高档豪华的万豪是全球最大的酒店集团，旗下拥有万豪、喜达屋、喜来登、丽思卡尔顿等30多个酒店品牌。万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿，业内人士表示，万豪酒店信息泄露事件与系统接口多、管理不当被入侵有关。

万豪因泄露3亿客人信息被罚1.6亿，给我们敲响了警钟，黑客攻击酒店与其客户大多属于高净值人群有很大关系，他们的信息转卖很值钱，能让其获得不菲的收益。

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