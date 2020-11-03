武汉街头现手机无线充电路灯 难怪iPhone 12早有布局

手机无线充电技术尽管出现了很多年，但是因为这样或者那样的缺陷导致过去如鸡肋一般的存在。不过自2020年开始，手机无线充电技术或将获得飞跃式发展，用了三十年的线充真的要终结了。不信？如今就连武汉街头现手机无线充电路灯，还有什么没有可能的~



武汉街头现手机无线充电路灯

今日国内多家媒体报道了“武汉街头现手机无线充电路灯”的新闻，有不少武汉市民在江汉路步行街散步时，在街头意外发现了可以给手机无线充电的路灯。这么有趣的东西，自然引来了不少武汉市民的驻足围观，甚至还有不少感兴趣的网友远道而来只为打卡。

武汉街头现手机无线充电路灯，这些经过改造的景观路灯和寻常路灯有些不同，在灯柱的基底上可以看到“手机无线充电口”的标识，并且加入了无线充电线圈，存在着明显改造过的痕迹，非常具有辨识度，只要自带无线充电功能的手机就可以免费使用。

随着武汉街头现手机无线充电路灯的消息传开后，在市民将自己的手机放上灯柱后，手机很快进入了无线充电模式，实际上充电速度还挺快。根据武汉建设局的工作人员介绍，目前建设局试验性地在武汉汉江路上设置了约60盏新型手机无线充电路灯，面向市民免费开放。



武汉街头现手机无线充电路灯

而随着武汉街头现手机无线充电路灯事件的广受关注，标志着手机无线充电越来越普及了。无独有偶，今年手机业界最受关注的iPhone 12也特别强化了无线充电这一环节，增加了磁吸式无线充电技术，通过应用模式创新改变用户习惯才是苹果的杀手锏。

苹果自iPhone 8时代首次支持无线充电，并且为此更换了昂贵的玻璃外壳。尽管这一功能被无数网友吐槽为“鸡肋”，并且在今天仍未成为主流的充电模式。但在经过多年的培育以及无线快充技术不断进步的量变叠加下，无线充电理应到了发生蜕变的时刻。

磁吸式无线充电的工作原理并不复杂，跟智能手表的充电方式大同小异。“咔哒”一声，因为磁力的吸合将充电器与智能手表紧密吸合，从而进行稳定充电。磁吸式无线充电最大的进化就是在进行“定位”的同时，给与用户物理回馈，并极大简化操作流程。



武汉街头现手机无线充电路灯

不要小看这一改变，因为随之而来的还有更高功率的无线快充。磁吸方式解决了无线充电中因为无法固定导致经常错位的最大痛点，而快充则大大提升了无线充电的使用价值。当两者结合在一起，试问谁还会出门拿着缠成线团的充电器和充电线呢？

如果把武汉街头现手机无线充电路灯和苹果iPhone 12强化无线充电技术这两件事联合起来看，足以说明手机无线充电正在加速走进我们的生活。或许用不了多久，我们就会彻底放弃那个用了三十年的充电线了！

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