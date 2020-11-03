作为疫情后的第一个双11，今年的双11能否刺激疫情后消费的复苏，成为最大的关注点。值得关注的是，今年的双11来的特别早，刚刚进入11月就很多商家就已经启动了促销，但也出现了一些不好的现象，央视呼吁双11促销少一些套路，饥饿营销如今已行不通。



央视呼吁双11促销少一些套路

在11月3日，央视新闻客户端发文《双“11”促销，应少一些套路》，文中表示，今年消费者遭遇了一些商家、平台各种套路，复杂规则难坏了“尾款人”。规则复杂可以多卖点货，多赚一些钱，无可厚非。但是套路太多就让人望而却步，势必让消费者失望。

央视呼吁双11促销少一些套路，还特别提出了一部分商家出现了先涨价后降价的套路，这样的做法则涉嫌违法违规，监管部门不能不管。央视最后还强调，摒弃套路，尊重用户，平台有人气，商家有财气，这样经济更容易恢复元气。

那么，今年的双11有什么变化，我们不可能天天去关注，哪天去下单更实惠呢？如果按照去年的经验，很多产品在双11初期和末期的价格最为划算，近日，天猫官方公布双11第一份必买清单，并透露一个信息：这四天下单最便宜！



央视呼吁双11促销少一些套路 天猫官方透露何时下单最值

今年天猫双11首次设立了两波售卖期，从“光棍节”变成了“双节棍”：11月1日至11月3日是第一波售卖期，11月11日是第二波售卖期。相比往年，今年双11多了3天，对于消费者而言，这是今年最省钱的4天。大家可以根据天猫的节奏，来选择购物规划。

今年的双11之所以如此安排，一是通过提前开售延长销售期，给商家更充分的资源利用双11获取新客，创造增长。其次，今年受疫情影响最大的是线下商家，天猫双11希望为他们创造生意爆发的机会，反哺线下商家。看来今年的双11又是线上线下同步进行。

由于线上线下的商业模式完全不同，线下商家通常难以在一天内承接住指数级增长的大促活动，因此今年的双11将不再特质某一天，而是在这四天都有比较幅度大的优惠。而且也不必单单拘泥于线上，很多品牌在线下也会同步进行促销活动。



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此外，今年双11从预售期开始，将横跨三个周末，这也有利于线下商家和消费者更好地参与进来，加速线上线下的融合共振。从消费者体验上，11月1日起就可以付预售尾款，提前10天收到货。同时也错开了以往的物流快递高峰，带来更好的消费体验。

央视呼吁双11促销少一些套路，天猫官方也提示了最佳剁手事件，相信今年您一定会购得愉快！

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