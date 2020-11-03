中关村在线消息：近日据悉，小米生态链九号公司日前刚刚上市，旗下出品的九号平衡车为很多人的代步和娱乐带来了新体验，官方此前还推出了卡丁车改装套件，现在机甲战车改装套件也上架了。











九号平衡车改装套件众筹 年轻人第一辆机甲战车

九号机甲战车是九号一款平衡车改装产品，卡扣+螺钉快拆设计，五分钟可组装完毕具备漂移、水弹射击2大功能，用户在真人操控可以感受机甲的乐趣。



九号机甲战车采用了独特的手柄操纵设计，同时前推或后拉实现前进或后退，转向时左右手柄分别控制各侧车轮，可实现原地转圈，灵活甩尾。

九号机甲战车还搭载了水弹发射器，支持点射、连射和扫射，官方称水弹发射装置符合国家法律法规要求，适合14岁以上人群使用。

操纵杆外侧配有人体感应装置，只有双手握住时才可以激活车辆，进行驾驶、射击操作。上下车时误触摇杆不会导致蹿车和误发射水弹，安全有保障。

九号机甲战车拥有安全（6Km/h）、新手（10Km/h）、运动（14Km/h）三种速度模式。

九号机甲战车支持连接APP，可通过手机操控遥控车。

目前机甲战车改装套件正在淘宝众筹中，单品众筹价格1399元，适配多款九号平衡车系列产品，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

（文中图片来自互联网）

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