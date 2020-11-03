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    好消息iPhone 12 mini/Pro Max将提前接受预订

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据外媒消息称，苹果目前已经针对一些Apple Care+的用户提前开启了iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max的预订，也就是说这部分用户可以提前第一时间拿到真机。

    好消息iPhone 12 mini/Pro Max将提前接受预订
    好消息iPhone 12 mini/Pro Max将提前接受预订

    iPhone年年换新计划的新老用户都能使用Apple Store应用程序，对iPhone 12 Mini和iPhone 12 Pro Max进行预订。

    苹果的预约流程旨在使iPhone年年焕新计划成员能够立即购买到新款iPhone，确认其运营商，并提前获得批准，从而减少了首发阶段的抢购等步骤。

    如果您对这两款新机很有意，那本周五要第一时间去官网预约了，iPhone 12 mini 64GB版售价5499元，128GB版5999元，256GB版6799元。

    iPhone 12 Pro Max的售价，128GB版9299元，256GB版10099元和512GB版11899元。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：好消息iPhone 12 mini/Pro Max将提前接受预订http://news.zol.com.cn/755/7555817.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7555817.html report 655 中关村在线消息：今日据外媒消息称，苹果目前已经针对一些Apple Care+的用户提前开启了iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max的预订，也就是说这部分用户可以提前第一时间拿到真机。好消息iPhone 12 mini/Pro Max将提前接受预订iPhone年年换新计划的新老用户都能使用Apple ...
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