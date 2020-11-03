早报：苹果Mac新品11.11发布 英伟达RTX 3060 Ti延期发布

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果自研ARM Mac芯片将首次发布。



苹果Mac新品发布会官宣 11 月 11 日凌晨 2 点举行





11 月 3 日凌晨，苹果发布新的邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是苹果秋季中的第三场发布会。预计将带来自研ARM Mac芯片和ARM MacBook新品。

英伟达 RTX 3060 Ti 或将在下月发布，但并未得到官方证实。



英伟达 RTX 3060 Ti 或将延期至 12 月 2 日上市





据报道，英伟达的 RTX 3060 Ti 显卡将被推迟到 12 月 2 日上市，游戏性能有望胜过 RTX 2080 SUPER 显卡。RTX 3060 Ti 是基于 RTX 3070 同款的 GA104 核心，核心代号为 GA104-200，拥有 4864 个 CUDA 核心（比 RTX 3070 少 1024 个核心），采用和 RTX 3070 配置相同的 8GB GDDR6 显存，显存频率为 14.0 Gbps。

谷歌商店出现恶意软件，官方已删除，但已感染设备需要用户自己手动删除。







谷歌官方 Play Store 删除了 17 款 Android 应用程序。据悉，这 17 个应用程序全部感染了 Joker（又名 Bread）恶意软件。该软件旨在窃取短信、联系人名单和设备信息。虽然谷歌从Play Store 中删除了这些应用程序，但已感染设备用户仍需手动从设备中删除。。

滴滴网约车开拓海外市场成绩显著。

滴滴网约车宣布上线新西兰





新西兰是滴滴的第 11 个海外市场。2018 年滴滴在墨尔本设立了澳新总部，由当地人才负责运营，滴滴北京和硅谷的团队提供产研协同。目前滴滴业务覆盖澳大利亚的悉尼、墨尔本、堪培拉、布里斯班等 28 个主要城市，拥有超过 150 万活跃乘客和近 8 万活跃司机，已成为澳新第二大出行平台。

短视频平台TikTok新增音乐。

TikTok 再获得索尼音乐娱乐公司歌曲版权





TikTok与索尼音乐娱乐公司达成新协议，TikTok 最新获得了包括碧昂丝和特拉维斯 - 斯科特（Travis Scott）在内的数千名艺术家的唱片版权。

第七届世界互联网大会取消，改为以世界互联网大会组委会名义举办“世界互联网大会·互联网发展论坛”。

“世界互联网大会 · 互联网发展论坛” 11 月 23 日举办





国新办举行新闻发布会上宣布，“世界互联网大会·互联网发展论坛”将于 11 月 23 日至 24 日在浙江乌镇举办。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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