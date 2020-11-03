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    网红大V教你薅5G的羊毛 让4G套餐享受5G速率

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    近期关于三大运营商相继下架廉价4G套餐的话题引发了很多网友的关注，整体来看大家对这种做法表示出强烈的不满。虽说如今的5G套餐的流量确实挺多，价格也不能说不合理，但廉价4G套餐的消失令套餐资费的门槛抬高了不少，对一些用户确实不太友善。

    网红大V教你薅5G的羊毛 让4G套餐享受5G速率
    网红大V教你薅5G的羊毛 让4G套餐享受5G速率

    不过正所谓上有政策，下有对策，今天不少人都在传微博大V@互联网的那点事的一个建议，那就是不要升级5G套餐，哪怕是你搭配了5G手机而在使用4G套餐，照样可以用上5G网络。其实这只能说算是一个不是漏洞的漏洞，因为套餐中的总流量并没有变化。

    鉴于近期很多网友抱怨4G网络越来越卡，此举或许能够令户外的体验有所提升，但在目前网络覆盖还不是很稳定很全面的情况下，不开通5G套餐是很明智的选择。但是一旦开了5G套餐就回不去（4G套餐）了，这一点是特别需要强调的。

    至于4G套餐+5G手机怎么薅羊毛，实际上这也是运营商给的福利，去年三大运营商推出5G套餐时，就宣布5G手机使用4G套餐也会走5G，但速度会限制在300Mbps。关键就在于换5G手机不换套餐，4G的速率实际上是提升的，目前4G网络不到100Mbps的速率。

    不过这就有点讽刺了，5G手机搭配4G套餐更实用。不过这也是可以理解的，毕竟5G的发展不可能一蹴而就，任何事情都有有个过程。相信5G的资费会越来越便宜，最终4G套餐才会真正的推出历史舞台，相信这一天并不久远了。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7555490.html report 1115 近期关于三大运营商相继下架廉价4G套餐的话题引发了很多网友的关注，整体来看大家对这种做法表示出强烈的不满。虽说如今的5G套餐的流量确实挺多，价格也不能说不合理，但廉价4G套餐的消失令套餐资费的门槛抬高了不少，对一些用户确实不太友善。网红大V教你薅5G的羊毛 让...
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