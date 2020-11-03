11月1日，桂从友大使在瑞典《今日工业报》发表题为《合作建5G 造福全人类》的署名文章，表达5G并非是某一国某一家的独创，而是华为与爱立信、诺基亚等跨国公司共同推进以及合作的产物，从更广阔的国际视角解读了5G的发展以及信息安全，值得一读。



5G不是华为独创 也不是华为独唱

以下为桂从友大使题为《合作建5G 造福全人类》的署名文章全文：

5G不是华为的独创，也不是华为的独唱，而是华为与瑞典爱立信、芬兰诺基亚等跨国公司合作的产物。目前华为、爱立信、诺基亚在5G研发方面各有自己的优势。先进的全球5G需要这些公司通力合作，把各自研发的最先进技术和设备拿出来，融合在一起，拼出5G。因此，全球5G网络建设本来就是华为、爱立信和诺基亚等跨国公司开放合作的“联合体”。

中国目前的3G、4G主要是引进爱立信、诺基亚以及其他西方国家公司的技术和设备建立起来的。华为公司通过自己的努力在5G研发和设备制造方面取得重要成果，但无意排斥、挤垮其他跨国公司，垄断5G，而是愿意拿出自己的先进技术和设备与爱立信、诺基亚等共享、合作，使5G技术和设备更先进，惠及全人类。

5G之后还有6G。如果排斥华为、爱立信、诺基亚等相关公司中的任何一两家，不仅使全球5G建设无法使用各家公司所掌握的先进技术和设备，影响5G网络建设的技术水平，而且会迟缓全球5G建设进程，大大增加各国5G建设的成本，使消费者蒙受经济损失。正是华为、爱立信和诺基亚等跨国公司既竞争又合作，才促进了当今5G技术的快速发展。如果排斥目前处于领先地位的华为公司，无疑是在人为阻断5G建设，无疑将大大延迟全球5G建设的进度，增加各国5G建设的成本，降低5G网络的质量，更为严重的是削弱了其他公司竞争研发6G技术和设备的兴趣和动力。

至于网络安全问题，无疑这是各国都面临的一个新挑战。中国同样是网络安全事件的受害者，一直在为维护本国和全球的网络安全而努力。中国在维护网络安全方面积累了不少好的经验和做法。不久前，中方向各国发出《全球数据安全倡议》，核心就是不得滥用通信技术对他国进行大规模监控。中国希望与国际社会一道，通过合作来共同维护全球网络和数字安全。中方欢迎包括瑞典在内的各国也提出自己的创造性建议，共同充实、完善全球数据安全倡议，从而形成各国普遍接受和共同遵守的全球数据安全规则，一劳永逸地消除各国在网络安全方面的相互猜忌、防范，共同维护网络安全和数据安全。

畏惧竞争不能带来科技进步，只能导致自身落后。试图垄断阻止不了别人的进步，只能导致自己停步不前。拒绝合作维护不了自身暂时优势，只有携手合作才能共同进步。自我孤立解决不了自身的安全，只有携手合作才能实现共同安全。这是人类发展的历史规律，也是必然趋势。我们呼吁世界各国以及相关的跨国公司合作建设5G网络，实现全人类都能尽早共享共用先进、便捷、便宜的5G技术和设备。

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