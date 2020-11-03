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    传言RTX 3060 Ti延期12月2日上市 好吃的甜点不怕晚

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    此前有消息称，NVIDIA RTX 3060 Ti会在11月17日上市，不过最新消息显示要延期了，到12月2日才会发布。尽管这个消息有点令人沮丧，但是玩家们并没有办法指摘NVIDIA，因为人家压根就没说过那天上市，一切都只是业界的传闻罢了。

    RTX 3060 Ti被曝延期到12月2日上市
    RTX 3060 Ti被曝延期到12月2日上市

    至于谈到RTX 3060 Ti显卡所谓的“延期”的原因，据称当然是跟RTX 3070延期一样，是为了更好地备货。毕竟如果总是发布完了玩家抢不货，不仅对自身没有任何价值，同时还会引发玩家的不满。NVIDIA并没有公布明确的发布日期，一切还是以官网为准吧！

    至于规格和性能方面，RTX 3060 Ti显卡基于GA104-200核心打造，拥有4864个CUDA（比RTX 3070少了1024），80个光栅单元，搭配8GB GDDR6显存（256bit，14Gbps），GPU基础频率1410MHz，加速频率1665MHz，官方售价在350-399美元。

    RTX 3060 Ti被曝延期到12月2日上市
    RTX 3060 Ti被曝延期到12月2日上市

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