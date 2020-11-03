AMD锐龙5000系列CPU价格公布 哪款才是性价比之王

上月初，AMD正式发布了基于全新Zen 3架构的锐龙5000系列处理器，这让很多玩家尤其是A饭为之欢呼。不过这一句“Yes”先别喊得太早，在看过AMD锐龙5000系列CPU国内售价之后再说也不迟。如今，AMD正式公布了锐龙5000系列在国内市场的建议零售价。



AMD锐龙5000系列CPU价格公布

锐龙9 5950X：6049元



16核心32线程、8MB二级缓存、64MB三级缓存，基准频率3.4GHz，最高加速频率4.9GHz，热设计功耗维105W。

锐龙9 5900X：4099元

12核心24线程，6MB二级缓存，64MB三级缓存，基准频率3.7GHz，最高加速频率4.8GHz，热设计功耗维105W。

锐龙7 5800X：3199元

8核心16线程，4MB二级缓存，32MB三级缓存，基准频率3.8GHz，最高加速4.7GHz，热设计功耗为105W。

锐龙5 5600X：2129元

6核心12线程，3MB二级缓存，32MB三级缓存，基准频率3.7GHz，最高加速4.6GHz，热设计功耗65W。



AMD锐龙5000系列CPU价格公布

根据AMD此前透露的信息来看，全新的AMD Zen 3架构在制造工艺沿用7nm工艺的情况下，通过架构革新，实现了多达19％的IPC提升，加速频率也最高提升至4.9GHz。考虑到在获得如此之高幅度的性能提升的同时，这样的价格确实非常“Yes！”了

至于哪一款性价比最高，其实按照过去的经验来看，一定是价格最低的性价比最高。

比如锐龙5 5600X仅仅是2000元出头的价格，就达到了这么高的参数，最高自动超频的频率比锐龙5 3600X提高了200MHz，达到了4.6GHz，对于绝大多数人来讲完全够用了，而且65W的功耗很适合家用，不过肯定会有人跳出来说功耗墙的问题。



AMD锐龙5000系列CPU价格公布

关于AMD已经发布的全新的Zen 3 CPU架构，以及全新的锐龙5000系列桌面处理器，相信很多小伙伴已经并不陌生了。这是锐龙3000系列之后的第三代新处理器，AMD这次在CPU上跳过了锐龙4000系列，直接进入锐龙5000系列。

Zen 3架构继续搭配台积电7nm工艺，并重新调整了CCX与核心布局、缓存体系，再一次显著提升了IPC，而加速频率也得以继续提升。

具体来说，Zen 3架构将每个CCX模块的核心数量翻番为8个(16线程)，三级缓存容量也翻番为32MB，而且是全部8个核心共享，都可以直接访问，相当于每个核心的三级缓存容量也翻了一倍，从而加速核心与缓存的通信连接，并显著降低内存延迟。

如今Zen 3架构的AMD锐龙5000系列CPU价格公布，别光喊“Yes！”了，哪一款才是您心中的性价王呢？

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