英伟达RTX 3060 Ti延期至12月2日上市

据EXPreview今天报道，英伟达的 RTX 3060 Ti 显卡将推迟到12月2日，游戏性能有望超过RTX 2080 SUPER 显卡。





值得注意的是，英伟达并没有明确宣布RTX 3060 Ti 显卡的发布日期，因为博板堂表示，该频道的消息是，英伟达RTX 3060 Ti 将于11月17日发布，而RTX 3060仍处于待定状态。

最近，RTX 3060 Ti 出现在TechPowerUp的GPU-Z 验证条目中，基于RTX 3070同款的GA104核心，核心代号为 GA104-200，拥有 4864 个 CUDA 核心（比 RTX 3070 少 1024 个核心），采用和 RTX 3070 配置相同的 8GB GDDR6 显存，显存频率为 14.0 Gbps，总带宽为 448GB / s，频率大约是 1410 MHz 的基础频率和 1665 MHz 的加速频率。

英伟达将在未来发布更多版本的安培显卡，后续的版本将随之更新。

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