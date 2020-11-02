中关村在线消息：北京时间11月2日，近日据中国台湾媒体Digitimes报道，有消息人士向他们透露，知名面板厂商LG Display将向苹果供应mini-LED屏幕，这些屏幕将会运用到下一代的iPad Pro身上。



传LG向苹果供应mini-LED屏 用于新款iPad Pro

Digitimes表示，这是苹果首次引入mini-LED屏幕，后续苹果将会把这样的屏幕引入旗下更多产品，包括MacBook和iMac等。一些业内人士还表示，平板电脑和电视上的mini LED屏预计将在2021年开始普及，因此许多厂商也看到了这一商机。

今年9月份的时候，苹果注册了纳米纹理玻璃相关专利，或许他们将会为iPhone和iPad使用这种玻璃面板。不过，这种玻璃面板最大的问题是容易被刮花。

目前，苹果注册的这一专利是 “纹理外壳组件的抗反射处理”，这一专利的目的是为了能够为自家设备提供更好的的保护。这一专利覆盖了移动电话、笔记本计算设备、平板计算设备、便携式媒体播放器、可穿戴设备设备或其他类型的便携式电子设备。

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