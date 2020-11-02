已有5家芯片厂商获准供货华为 台积电5nm产能最关键

华为Mate 40系列正式发布后的抢手程度，很大程度上是因为这代麒麟芯片极有可能成为绝唱，这是此前余承东亲自透露的信息。如今华为被禁事件又有了极大转机，目前有消息称已有5家芯片厂商获准供货华为，其中最为关键的还要看台积电的5nm代工作为关键。



已有5家芯片厂商获准供货华为 台积电成为关键

据外媒报道，目前已有5家芯片厂商获准供货华为，在传出索尼和豪威科技先后获得向华为供货许可的传闻之后，目前最多已有5家芯片厂商可向华为供货，另外3家分别是AMD、英特尔和台积电。针对这一消息，索尼官方曾做出回应称，不评论特定客户或业务。

很显然，尽管目前已经传出已有5家芯片厂商获准供货华为，但大家的状态都比较低调，生怕有什么节外生枝的事情。据悉，索尼和豪威科技是全球领先的相机成像传感器提供商，而华为则是索尼智能手机图像传感器的最大客户之一。



已有5家芯片厂商获准供货华为 麒麟9000最关键

据金融时报报道，最近一些参加了美国简报会的人士表示，美国官方指出，只要他们不将芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

报道中提到，一位参与其中的半导体高管表示，“美国商务部在最近的谈话中一直在告诉公司，尽管华为的供应许可证是为了否认而处理的，但如果可以证明您的技术不支持5G，可以克服这一点。”这里所谈的指的是尖端的电信基础设施。

这个消息随后引来业界广泛关注，不过有行业人士警告称，不要对此事抱有太大期望，如何定义非5G业务销售芯片，这是个问题。

行业人士表示，虽说三星可以向华为供应OLED屏，但相应的驱动芯片，并没有通过供货申请，而其他芯片厂商提出的供货申请，到现在也没有通过，所以这些都不是很好的信号。



已有5家芯片厂商获准供货华为 华为会继续下去

此前，余承东在2020华为新品发布会上表示，无论有多大困难，都会将业务继续下去。华为正在想尽一切办法解决芯片供应问题。除了已经获准继续供货的这5家，还有多家芯片厂商申请向华为供货，外媒在报道中提到的，就有高通、联发科、SK海力士等。

是不是过于悲观了呢？行业人士直言，对于华为来说，目前台积电的意义要比其他厂商供货更重要，而前者能够继续接单为他们生产相应的芯片，可能才是真正相信美国要放松对华为的打压限制。

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