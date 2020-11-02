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    红米手机Redmi K30S（8GB/128GB/全网通/5G版/至尊纪念版）

    小米全渠道单日销售破40亿 Redmi K30S至尊纪念版卖爆了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    11月2日消息，小米方面表示，截止11月1日24时，小米中国区新零售全渠道销售金额突破40亿，小米手机品类包揽京东、天猫、苏宁易购安卓手机销量第一，电视品类获得京东、天猫、苏宁易购销量销额双第一。

    据了解，小米今年双11期间将发放10亿补贴，开启直降优惠、分期免息等优惠活动，涉及小米全品类产品500余件。前不久，小米还发布了双11特供款新品 Redmi K30S至尊纪念版。

    上午10点，Redmi K30S至尊纪念版首销。刚刚，小米副总裁、手机部总裁曾学忠公布战绩，全平台1分钟销量破10万台。海报小字显示，这里的全平台包括小米数据平台和京东、天猫、苏宁官方平台。

    Redmi K30S（8GB/128GB/全网通/5G版/至尊纪念版） 144Hz高刷电竞屏，全局护眼，立体声双扬声器

    Redmi K30S（8GB/128GB/全网通/5G版/至尊纪念版） 144Hz高刷电竞屏，全局护眼，立体声双扬声器

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 2599（预售）

    进入购买

    由于11月1日是开促第一天，定价2599元的K30S至尊纪念版做到了2299元的到手优惠价，成为迄今为止价格最低的骁龙865超大杯旗舰，如此热门也就不难理解了。小米商城显示，K30S至尊纪念版正在预约，11月4日0点开启100元订金预售。

    Redmi K30S至尊版采用的是144Hz LCD屏。核心配置上，它采用6.67英寸全面屏，分辨率为FHD+，配备LPDDR5内存及UFS 3.1闪存，前置2000万像素，后置6400万主摄+1300万超广角+500万微距三摄，电池为5000mAh，预装MIUI 12。

    小米全渠道单日销售破40亿 Redmi K30S至尊纪念版引关注
    小米全渠道单日销售破40亿 Redmi K30S至尊纪念版引关注

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