冷链条件下新冠病毒可存活3周 专家从冷链分离出新冠活病毒

近期针对冷链检测出新冠病毒的报道不断,冷链条件下新冠病毒可存活3周的新闻更是引发全球关注。来自新加坡和爱尔兰的研究者提出了一个假设:进口冷链食品传播。他们通过实验发现,在4°C及-20°C的条件下放置21天后,冷链条件下新冠病毒可存活3周。



关于冷链条件下新冠病毒可存活3周的论文,该研究结果的预印本于8月17日在bioRxiv在线发表,题为“Seeding of outbreaks of COVID-19 by contaminated fresh and frozen food”。

上个月,青岛总结疫情防控经验称,首次找到了充分的证据链,表明新冠病毒可由物传人、冷冻条件可长期存活。此后,青岛采取三大措施,加强进口冷链食品管控。在上文发表过程中,中国疾控中心在对青岛港疫情溯源时,从进口鳕鱼外包装样本中分离到活病毒。



国内,北京学者继续深挖新发地批发市场,疫源逐步锁定到批发市场负一层一个水产摊位上。该摊位唯一的进口商品是冰鲜三文鱼。研究人员对该市场供应商冷库采样,在三文鱼鱼体上检出了阳性样本。对于疫源,他们的结论是:境外疫情高发区的冷链进口食品。

10月17日,中国疾控中心官方发布,这是“首次在实验室外证实在冷链运输特殊条件下新冠病毒可以在物品外包装上存活较长时间,提示新冠病毒以冷链物品为载体具备远距离跨境输入的可能”。

10月17日消息,据媒体报道,中国疾病预防控制中心专家从冷链食品外包装上分离出新冠活病毒。据悉,专家团队对青岛新冠肺炎疫情溯源调查过程中发现,进口冷冻鳕鱼的外包装阳性样本中检测分离到新冠活病毒。



这是国际上首次在冷链食品外包装上分离到新冠活病毒,并证实接触新冠活病毒污染的外包装可导致感染。此前专家就提醒,新冠肺炎病毒可能会在低温环境下存活,因此相关部门应该加强对冷链食品的安全检查,同时对检出阳性的物资追踪溯源。

专家表示,现在冷链食品外包装检测出新冠肺炎病毒,提醒我们对于疫情的未知性和不确定性有更多敬畏。唯有科学守住每一个风险口,才能有效捍卫当前防疫向好的基本面。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:冷链条件下新冠病毒可存活3周 专家从冷链分离出新冠活病毒http://news.zol.com.cn/755/7555262.html