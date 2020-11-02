中关村在线消息：近日据悉，在Userbenchmark上已经出现了未识别出型号的Rocket Lake处理器，8核心配置。



8核11代酷睿桌面CPU跑分出炉 比10代i7快了22%

工程片运行在4.2GHz频率，单核成绩179分。对比5.3GHz的酷睿i9-10900K，成绩只有152，也就是领先了18%。

在对比同样是8核16线程的i7-10700K，成绩只有148，11代酷睿快了22%。

从这份基准来看，Intel承诺的两位数IPC增幅实现起来完全没有压力。

还有网友将分数除以频率折算（179 / 4.2 = 42.619，152 / 5.3 = 28.679）得出IPC有48%的增加，显然有些出乎意料，还是等零售评再测验证吧。

上周，Intel低调公布了11代酷睿桌面处理器（Rocket Lake-S）的部分技术细节，承诺带来两位数的IPC增幅。

虽然Rocket Lake-S仍旧是14nm，但微架构改为专门定制的Cypress Cove，同时原生支持PCIe 4.0、集成Xe架构核显、媒体编解码器的性能也显著改善。

（文中图片来自互联网）

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