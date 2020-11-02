今日多家媒体报道了小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期事件，引发了很多网友的议论。事出广东惠阳三和医院血透室有一位透析患者，大家总爱打趣称他为“可乐哥”。因把可乐当水喝，一天最少喝两三瓶，当时24岁的他就患上尿毒症晚期，如今已持续透析近10年。



小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期 抛开计量谈毒性不妥

小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期事件的主人公可乐哥在工地做包工头，工作间歇总喜欢把可乐当水喝。特别是夏天，那叫一个冰爽，一天至少得喝两三瓶。直到2年之后，可乐哥突然觉得身体很累累，说不出的疲惫感，于是便到附近的医院检查。

最后，检查结果显示，肌酐一千多（正常值44-106umol/l），也就是说，可乐哥的肌酐值超出正常值接近十倍，医生当场下诊断为尿毒症晚期，后期需要做透析延续生命！随着报道小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期，于是在网络上不断发酵。



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尽管我们并不赞成长期的引用各种饮料，但被人们称为“肥宅快乐水”是否就是导致小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期的真正原因其实并没有得到医学机构的确认，据报道称医生只是建议“长期饮用碳酸饮料，时间一长还会增加肾脏的负担。”

如今，可乐哥已经住院透析近10年，而小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期的新闻如今才被曝出，这显然令人怀疑其新闻的真实性。另外有医生提醒，饮料中的果糖成分会转化为合成嘌呤的底物，增加嘌呤的代谢，造成尿酸增多，加重肾脏的负担。



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整个事件医生都是善意的提醒，当然我们也同意这样的健康提醒，并不建议您长期饮用各种饮料，不仅仅是可乐。但如此的报道显然是一种博眼球的新闻。因为过度饮水也会增加肾脏负担，而所有的报道中又没有明确指出患者就是因为饮用可乐致病，偷换概念。



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小伙每天喝3瓶可乐患尿毒症晚期，结果吓得很多人表示再也不敢喝了。抛开计量谈毒性，如此的时间就跟当年的味精有毒论如出一辙。

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