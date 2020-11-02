部分地区运营商下架4G套餐 专家说5G改变社会原来真的

5G网络正在以超乎人们想象的速度全速进入到我们的生活当中，不管你是否乐于接受，在今时今日这个时间节点上，如果您想要更换套餐，那么很大可能已经没有合适的4G套餐可选。据国内多家媒体报道，三大运营商部分地区运营商下架4G套餐，今天你被5G了吗？



部分地区运营商下架4G套餐

当初专家说：“4G改变生活，5G改变社会。”后来部分地区运营商下架4G套餐，专家确实挺社会。再后来手机厂商大喊“5G换机潮来了！”，可如今5G手机最便宜都杀到千元价位了，貌似身边也没有几个朋友为了5G而换5G手机和套餐的，都是像我一样被5G。

据记者实际探访中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商手机营业厅APP查询发现，相比以前，4G套餐种类明显较少，月租50元以下只有“腾讯王卡”等互联网套餐，每月39元。当三大运营商4G套餐数量明显减少，甚至部分地区运营商下架4G套餐。



部分地区运营商下架4G套餐

目前三大运营商部分地区运营商下架4G套餐现象普遍，目前运营商在APP上所售的4G套餐主要有两种，一种是月租59元，一种是月租79元。原来被消费者广泛使用的49元套餐、38元套餐等消失不见。目前三大运营商都在主推5G套餐，这给4G老用户带来一些麻烦。

以北京移动的官网的情况来看，目前选择4G套餐分类，则直接显示“抱歉，暂时没有符合该条件的商品！”目前北京移动官网仅有5G套餐在售，而且起售价格在128元。相较4G时代的18元套餐，38元套餐，以及50元套餐基本都已经下架。



部分地区运营商下架4G套餐

而随着运营商全面推行5G套餐，这无形中增加了用户的准入成本。三大运营商4G套餐数量明显减少的现象不仅令很多还在用4G套餐的老用户不敢换套餐，而且最低128元的5G套餐价格也让很多新用户感到很尴尬。

不仅仅是三大运营商部分地区运营商下架4G套餐，甚至有正在绝迹的征兆。无独有偶，笔者正在使用的联通宽带也已经到了包年缴费的时段。根据最新的资费政策，在价格不变的情况下，原有的4G流量也已经全部变成了5G流量，4G套餐正在加速消失。



部分地区运营商下架4G套餐

这就导致一个很尴尬的问题，即使我现在使用的仍是4G手机，那么其实我已经被升级到了5G套餐。虽然这并没有给我带来什么实际的损失，但总感觉这很讽刺也很滑稽。三大运营商4G套餐数量明显减少，只能说这是无可避免的趋势，毕竟未来是5G的。

其实三大运营商部分地区运营商下架4G套餐，最令人感到遗憾的是4G鼎盛时代那种高流量的套餐也推出了历史舞台，如今再想获得无限量套餐真的是越来越难了。当然，5G套餐的资费也在逐渐的下调，难就难在现在正处于一个青黄不接的时候，4G消失5G未满。



部分地区运营商下架4G套餐

小编天真的以为已经服役两年的华为M20P还能再战两年，谁承想最近出门在外愈发感觉到4G网络卡顿。就在此时收到中国联通短信，宽带送的手机卡已免费升级成5G流量套餐。我就这样被成为尊贵的5G用户了，原来部分地区运营商下架4G套餐！

只能说三大运营商在部分地区运营商下架4G套餐，时代的进程无可阻挡，今天你上5G了吗？

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