新版人民币5元纸币即将发布 不改数字人民币发行进程

2020年11月5日，中国人民银行正式发行2020年版第五套人民币5元纸币，新版的五元钱纸币究竟跟旧版本的有何不同，成为坊间百姓热议的话题。因为新版人民币5元纸币即将发布，跟旧版在设计上十分接近，因此才会有了这样的疑问。



新版人民币5元纸币即将发布

据了解，新版人民币5元纸币即将发布，2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变，这就是为什么会有“乍一看”极为相似的视觉效果。



新版人民币5元纸币即将发布

不过新版人民币5元纸币即将发布之后，如果仔细观察仍会在很多细节部分发现不同。据悉，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果，提升了整体防伪性能。有网友看到这则消息后表示，新版5元纸币很好看，也有人说，自己很久没有用过纸币了。

事实上确实是这样的，在日常生活中，大家使用纸币的概率越来越小。一方面微信、支付宝等电子支付不断普及；另一方面纸币携带、找零不方便，便捷性上无法和电子支付相媲美。作为一种新生的实物，数字人民币究竟是什么，其实很多百姓对其的认知还比较模糊，因此近期央视针对数字人民币进行了系列的科普宣传。

首先，人们最典型的疑问就是数字人民币和支付宝、微信支付有什么区别？

从根本上来讲，数字人民币与纸钞和硬币人民币等价，是具有价值特征和法偿性的法币。而支付宝、微信支付等第三方互联网支付方式主要依靠商业银行账户中的存款货币交易，实质上是法币的支付通道。数字人民币属于 M0，即流通中现金的范畴，而人们放在支付宝和微信账户里的钱，则是非存款类金融机构存款，属于 M2 也就是广义货币的范畴。





新版人民币5元纸币即将发布，数字人民币

央视报道中表示，相比第三方支付工具，数字人民币的使用更加便捷：

①支付路径短：只存在付款方与收款方两个点，不经过任何第三方平台，数毫秒内即可完成交易；

②双离线支付：手机有电，即便没有网络也能花数字人民币；

③可控匿名：保护消费者隐私，除政府部门在权限范围内调查非法交易的情况外，商户、第三方支付平台无权获取消费者的支付数据，消费者免受营销侵扰。

除了便于使用和打击假币等显而易见的好处之外，未来数字人民币落地应用，还能更好地帮助国家监管货币流通、反腐败、反洗钱，打击犯罪；宏观调控方面，能够优化货币政策，实现精准扶贫、精准支持实体经济发展，并推进人民币国际化。

新版人民币5元纸币即将发布，但却依然不改数字人民币进程，值得期待。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：新版人民币5元纸币即将发布 不改数字人民币发行进程http://news.zol.com.cn/755/7555055.html