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    一加8T赛博朋克2077限定版发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，一加今天重庆推出一加8T赛博朋克2077限定版，和标准版不同，一加8T赛博朋克2077限定款采用全新的“三段式设计”。

    一加8T赛博朋克2077限定版亮相
    一加8T赛博朋克2077限定版发布

    赛博朋克2077限定版上层为全景视窗，展现赛博朋克高科技的秩序与未来；中层为特殊的雪花AG玻璃，代表高科技与低生活之间的未知可能性；底层为锻造碳纹理，再现夜之城复杂无序的生活状态。

    一加8T赛博朋克2077限定款，内置一加有史以来定制程度最深的系统。

    一加8T赛博朋克2077限定版，动态壁纸使用了游戏中的精神象征：武侍乐队的logo进行创作。

    一加设计师同时重绘系统应用图标，鲜艳的霓虹色更加赛博朋克，通知光效模拟霓虹灯通电时的闪烁效果，指纹解锁动效对应游戏中的义眼扫描，充电动画模拟黑客骇入的过程等等。

    一加8T赛博朋克2077限定版，搭载了全新的定制音效，一加团队还与CDPR共同创作了有辨识度的音乐作为铃声和闹钟。

    一加8T采用6.55英寸全面屏，配备骁龙865，LPDDR4X内存+UFS 3.1闪存，前置1600万，后置4800万主摄+1600万超广角+200万微距+200万黑白，电池为4500mAh，支持65W闪充。

    一加创始人兼首席执行官刘作虎表示，在整个过程CDPR给了我们很多很好的创意，比如按钮旁的色块强化了指令感，还原了赛博朋克世界里视觉设计与功能设计之间的关系，都让这款产品充满了惊喜。

    一加8T赛博朋克2077限定版12GB+256GB售价3999元，将于11月11日0点正式开卖。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：一加8T赛博朋克2077限定版发布http://news.zol.com.cn/755/7554964.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/755/7554964.html report 1160 中关村在线消息：据悉，一加今天重庆推出一加8T赛博朋克2077限定版，和标准版不同，一加8T赛博朋克2077限定款采用全新的“三段式设计”。一加8T赛博朋克2077限定版发布赛博朋克2077限定版上层为全景视窗，展现赛博朋克高科技的秩序与未来；中层为特殊的雪花AG玻璃，代表...
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