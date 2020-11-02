中关村在线消息：近日，根据披露的消息显示，三星Galaxy S21系列包含Galaxy S21、Galaxy S21+和Galaxy S21 Ultra三款，对应的是中杯、大杯和超大杯。



据传三星Galaxy S21 Ultra或进入量产阶段 骁龙875护航

据知名消息人士Roland Quandt透露，三星Galaxy S21 Ultra的零部件已经开始生产，这似乎意味着三星Galaxy S21 Ultra可能进入了量产阶段。

据此前披露的信息，三星Galaxy S21系列的零件批量生产将在本月开始，比往年提前了一个月时间。

三星似乎有意提前发布Galaxy S21系列，以此来抢占市场先机。

爆料称三星可能会在2021年1月份甚至2020年12月份发布Galaxy S21系列，2月份前后上市发售。

Galaxy S21系列的美版、国行将配备骁龙875芯片，欧洲、韩国可能使用Exynos 2100芯片，最高配备一亿像素主摄，预装Android11系统。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：据传三星Galaxy S21 Ultra或进入量产阶段 骁龙875护航http://news.zol.com.cn/755/7554641.html