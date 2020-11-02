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    Redmi Note 9系列曝光 系列首款一亿像素，或在本月登场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，据博主@数码闲聊站分享的信息，Redmi Note 9系列暂定本月中下旬发布，可能会有三款机型。

    Redmi Note 9系列曝光 系列首款一亿像素，或在本月登场
    Redmi Note 9系列曝光 系列首款一亿像素，或在本月登场

    Redmi Note 9系列，本次最大的亮点是首次采用了一亿像素传感器，这是Redmi第一款一亿像素手机，传感器型号为三星HM2。

    Redmi Note 9系列，传感器尺寸为1/1.52英寸，单位像素面积为0.7μm，支持9像素合一也就是等效2.1μm，在极暗环境下可有效提高进光量，保证画面细节。

    Redmi Note 9系列，可能会配备高通骁龙750G处理器，标准版可能搭载联发科天玑720处理器。

    Redmi Note系列新品已经获得3C认证，一共有两款机型，对应的可能是标准版和Pro版，其中Pro版本支持33W快充。

    从以往Redmi Note系列的定价策略猜测，新机起售价预计在千元左右，请感兴趣的朋友继续关注我们的后续报道。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi Note 9系列曝光 系列首款一亿像素，或在本月登场http://news.zol.com.cn/755/7554512.html

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