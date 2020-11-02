中关村在线消息：近日，据中国台湾经济日报消息，消息称苹果公司预计11月17日发布搭载自研处理器的MacBook，可能由台积电独家代工芯片，组装厂广达有望同步受益。



台媒称苹果自研AppleSilicon芯片成本是英特尔处理器的四分之一

据知名苹果消息人士Mark Gurman此前预测，苹果将于11月发布第一款搭载自研处理器 AppleSilicon的MacBook，也可能推出其它仍搭载英特尔处理器的产品。

推特消息人士Jon Prosser指出，Apple Silicon Mac发布会将在11月17日举行。

台媒表示，MacBook的Apple Silicon处理器将由台积电5nm制程独家代工，成本将降到原本英特尔处理器的四分之一，且电池续航力可能长达15至20小时。

据悉，在之前10月30日的第四财季电话会议上，苹果CEO蒂姆 · 库克暗示，首批采用苹果自研芯片版Mac和其他预期新品将在年底前发布。

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