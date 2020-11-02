早报：微软Surface Pro 8工程机曝光 联发科开发新的芯片组

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

eBay网站竟然在出售微软Surface Pro 8的工程机。



微软Surface Pro 8 工程机曝光





微软Surface Pro 8还没有发布，但网上出现了一款早期的工程样机。在eBay网站上发现，这款Surface Pro 8是最高配置规格的机型，外观类似Surface Pro 7，搭载了第11代英特尔酷睿i7-1165G7、32GB内存和1TB SSD存储空间。

联发科正在为芯片组的创新继续努力，传正在开发两款新的芯片组。



传联发科正开发Cortex-A78 的 6nm/5nm 芯片





有微博博主爆料，联发科正在为市场准备两款新的芯片组。这两款新芯片组型号为MT6893和MT6891。它们将基于5nm或6nm制造工艺，由于拥有有更强大的ARM Cortex-A78核心，它们将提供高性能。联发科先上7nm改进版6nm，可能等成本降低后再采用5nm工艺。

蚂蚁股票网上申购倍数超过872倍，官方将线下部分股票拨回线上。



蚂蚁集团：中签号码共有701696个





昨天，蚂蚁集团在上交所公告发布网上发行申购情况及中签率公告。称中签号码共有 701696 个，每个中签号码对应认购 500 股蚂蚁集团股票。公告称，由于网上投资者初步有效申购倍数为 872.31 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 3341.45 万股股票由网下回拨至网上。

仅售335元，雅虎与中兴合作的手机开卖。

雅虎手机与中兴合作推出Blade A3Y手机





在雅虎官方商店上列出的这款手机名为 Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y，配备了 5.45 英寸显示屏，分辨率为 720p 像素，宽高比为 18：9。显示屏的顶部和底部边缘都有相当大的边框，没有采用全面屏设计。该设备是与中兴通讯合作的产品。

近期曝光的OPPO K7x 现已上架京东商城，11月4日预售。

OPPO K7x 上架京东商城 11月4日发布





OPPO在京东上架了一款中端机型 OPPO K7x ，售价暂未公布，但显示将于 11 月 4 日 10 点开启预售 , 且此外官方已宣布将于 11 月 4 日正式发布。根据此前的报道显示 OPPO K7x 将采用联发科天玑 720 芯片，内置 5000 毫安时电池，支持 30W VOOC 快充，采用 6.5 英寸的 FHD + 分辨率 90Hz 刷新率 LCD 屏，屏占比可达 97.7%，后置四摄（48MP+8MP+2MP+2MP），前置 1600 万像素镜头，机身尺寸为 162.13×75.02×9.1mm，重 194 克。

小米11月发布会的新品，或许并非Redmi Note10系列，而是Redmi Note 9系列手机。

Redmi Note 9三款新手机或11月中下旬发布





小米Redmi将在11月推出新的Redmi Note系列，但可能并非是Redmi Note10系列，而是Redmi Note 9系列手机。根据微博博主爆料，此次发布一共会上三款新机，其中一款搭载1.08亿像素HM2相机产品。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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