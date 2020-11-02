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    苹果手机苹果 iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版）

    iPhone 12续航测试总结：千万别运行3D游戏，切记！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    关于iPhone 12的续航表现，相信很多关注报道的玩家已经有所耳闻了。因为iPhone 12引入5G功能并缩减电池容量，最终导致在很多续航测试中都翻了车。那么iPhone 12的续航真的有这么烂么，有国外媒体又进行了手机测试，结果如题，可想而知……

    iPhone 12续航测试总结：千万别试图运行3D游戏！
    iPhone 12 Pro续航翻车也不例外

    先上结论，对于一般用户日常使用的情况，这款手机的续航很难达到两天。但一次完全的充电，能让中度用户使用一天半的时间。糟糕的是，当进行影音播放时，iPhone 12和iPhone 12 Pro续航表现很差，更糟糕的是3D游戏仅能支撑3小时，令人震惊！

    为了证实这一令人震惊的糟糕结果，他们更换不同的游戏——例如《使命召唤手游》以及《我的世界》等等进行测试，在这两次测试中，iPhone 12 机身都会变得相当温热，而电池开始极快地往下掉。最终游戏时间在满电的情况下只能支撑3个小时，太可怕了。

    iPhone 12续航测试总结：千万别试图运行3D游戏！
    3D游戏测试

    而当我们停止游戏，回到日常使用的场景——iPhone 12 回到日常使用手机的温度，电池消耗的速度就重回正常状态了。就目前而言，似乎在各类 3D 游戏中，A14 芯片的调度存在一定的问题。所以就目前而言，通过iPhone 12系列来玩游戏，并非一个理智的选择。

    iPhone 12续航测试总结：千万别试图运行3D游戏！
    浏览网页测试

    iPhone 12续航测试总结：千万别试图运行3D游戏！
    播放视频测试

    至于其他的表现，具体可以看到图标中的比较。考虑到iPhone 12以及iPhone 12 Pro的电池容量却比去年的iPhone 11 Pro 更小——只有 2815mAh。6 个半小时的 YouTube 视频播放时间并不是很差，但我们会期待它有更好的表现。

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

    苹果iPhone 12（4GB/128GB/全网通/5G版） A14仿生芯片，超视网膜XDR显示屏，超瓷晶面板，双模5G

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