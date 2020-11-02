iPhone 12续航测试总结：千万别运行3D游戏，切记！

关于iPhone 12的续航表现，相信很多关注报道的玩家已经有所耳闻了。因为iPhone 12引入5G功能并缩减电池容量，最终导致在很多续航测试中都翻了车。那么iPhone 12的续航真的有这么烂么，有国外媒体又进行了手机测试，结果如题，可想而知……





iPhone 12 Pro续航翻车也不例外

先上结论，对于一般用户日常使用的情况，这款手机的续航很难达到两天。但一次完全的充电，能让中度用户使用一天半的时间。糟糕的是，当进行影音播放时，iPhone 12和iPhone 12 Pro续航表现很差，更糟糕的是3D游戏仅能支撑3小时，令人震惊！

为了证实这一令人震惊的糟糕结果，他们更换不同的游戏——例如《使命召唤手游》以及《我的世界》等等进行测试，在这两次测试中，iPhone 12 机身都会变得相当温热，而电池开始极快地往下掉。最终游戏时间在满电的情况下只能支撑3个小时，太可怕了。



3D游戏测试

而当我们停止游戏，回到日常使用的场景——iPhone 12 回到日常使用手机的温度，电池消耗的速度就重回正常状态了。就目前而言，似乎在各类 3D 游戏中，A14 芯片的调度存在一定的问题。所以就目前而言，通过iPhone 12系列来玩游戏，并非一个理智的选择。



浏览网页测试



播放视频测试

至于其他的表现，具体可以看到图标中的比较。考虑到iPhone 12以及iPhone 12 Pro的电池容量却比去年的iPhone 11 Pro 更小——只有 2815mAh。6 个半小时的 YouTube 视频播放时间并不是很差，但我们会期待它有更好的表现。



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