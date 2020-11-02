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    RTX 3060 Ti计划11月17日发布 真正的甜品级显卡来了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    NVIDIA RTX 3000系显卡确实性能提升十分出色，但是相对于目前在售型号四五千乃至上万元的价格，人们对于RTX 3060系列的呼声极高。根据 Videocardz 的消息，基于 GA104 的 RTX 3060 Ti 将于 11 月 17 日发布，售价为350美元至399美元之间。

    RTX 3060 Ti计划11月17日发布 真正的甜品级显卡来了
    RTX 3060 Ti计划11月17日发布

    结合现有的曝光信息，RTX 3060 Ti 将搭载 4864 个 CUDA 核心，作为对比，RTX 3070 则采用了 5888 个 CUDA 核心。RTX 3060 Ti 搭配 8GB GDDR6 显存。基础核心频率为 1410MHz，提升频率为 1665MHz，游戏中的提升频率接近 1700-1800MHz。

    GPU 配备了 80 个 ROP 和 405 个 TMU，因此总纹理和像素填充率分别为 674.3 GTexel/s和 133.2 GPixel/s。TX 3060 Ti 预计将于 11 月推出，售价约为 350-399 美元。作为竞争对手，这款显卡将与 AMD 的 Radeon RX 6700 XT 对标。

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    七彩虹iGame GeForce RTX 3080 Vulcan 10G

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