继NVIDIA和AMD之后 intel出手收购这家神秘公司

继续英伟达宣布将以收购Arm以及AMD宣布收购赛灵思之后，英特尔周四宣布收购初创公司 SigOpt，这家公司的主要业务是创建用于建模和仿真的优化平台。目前尚不清楚交易的具体细节，迄今为止SigOpt这家初创公司筹集的资金还不到1000万美元。



英特尔收购SigOp强化AI

值得关注的是，SigOpt服务了一些非常知名的大公司。这种支持使它得以开发出有趣的技术，这些技术现在将有助于推动英特尔 AI 芯片业务的发展。考虑到这一点，英特尔正在利用即将到来的技术和优化的下一代芯片来推动 AI 的发展。

向 AI 的转型帮助该芯片巨头抵消了其传统业务的下降趋势。在第三季度，英特尔报告的收入为 183.3 亿美元，与去年同期相比下降了 3%，不过其每股收益积分复合分析师预期，英特尔最新一季财报下降的原因是其数据中心集团营收下降 7%。

英特尔首席架构师和 GPU 高级副总裁 Raja Koduri 说：“ SigOpt 的 AI 软件平台和数据科学人才将扩大英特尔软件、体系结构、产品和团队，并为我们提供有价值的客户见解。”对于不熟悉的人来说，SigOpt 是一家初创公司，其使命是 “优化一切”。

目前，这家初创公司为许多财富 500 强公司和研究机构提供服务。尽管其核心产品仍处于封闭测试阶段，但该初创公司还是从一些渠道中获得了投资。尽管已被收购，但 SigOpt 发言人确认该初创公司将继续为现有客户提供服务。

SigOpt 公司在声明中写道：“我们将继续与 SigOpt 的现有客户合作，并将技术整合到我们的产品路线图中。”

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